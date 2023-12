Nouvelle recherche : Comprendre la relation entre les paysages et la biodiversité

By

Les chercheurs sont depuis longtemps fascinés par l’interdépendance des caractéristiques physiques de la Terre et par la diversité des organismes qui l’habitent. Dans une étude récente publiée dans Nature, des scientifiques proposent une théorie révolutionnaire qui relie l’évolution de la biodiversité aux « impulsions » sédimentaires entraînées par les paysages passés.

L’histoire de ce concept remonte au début du XIXe siècle, lorsque le mathématicien allemand Alexander von Humboldt a exploré pour la première fois l’idée selon laquelle les paysages façonnent la trajectoire de la vie sur notre planète. Même si notre compréhension de l’évolution de la biodiversité a considérablement progressé depuis, de nombreux aspects restent encore mystérieux. Par exemple, nous n’avons pas encore découvert pourquoi il existe un écart de 19 millions d’années entre l’explosion de la vie marine et le développement des plantes terrestres.

Pour faire la lumière sur ces questions, les chercheurs ont mené de nombreuses simulations informatiques basées sur des reconstructions du climat et de la tectonique du passé. Ces simulations, équivalentes à dix années de temps de calcul, ont permis aux scientifiques d'observer l'évolution des paysages sur 540 millions d'années et de la comparer aux reconstitutions de la biodiversité marine et continentale.

Remarquablement, l’étude a révélé une corrélation positive entre les sédiments transportés par les rivières vers les océans et la diversification de la vie marine. Les rivières transportent non seulement des sédiments, mais aussi des nutriments vitaux, tels que le carbone, l'azote et le phosphore, essentiels aux cycles biologiques qui soutiennent tous les organismes vivants. Les variations de l'apport de nutriments dans les rivières à des échelles de temps géologiques se sont avérées étroitement liées à la diversification de la vie marine.

De plus, les chercheurs ont découvert un lien fascinant entre les épisodes d’extinction massive dans les océans et les diminutions significatives du flux sédimentaire. Cela suggère qu’un manque de nutriments peut déstabiliser la biodiversité et la rendre vulnérable à des événements catastrophiques, tels que des impacts d’astéroïdes ou des éruptions volcaniques.

L’étude a également mis en évidence l’impact des paysages sur la diversité végétale. En analysant la couverture sédimentaire et la rugosité des paysages des continents, les chercheurs ont identifié une forte corrélation entre ces facteurs et la diversification des espèces végétales au cours des 400 derniers millions d'années. Au fur et à mesure que la surface de la Terre se recouvrait de sol riche en nutriments déposé par les rivières, les plantes ont pu se développer et se diversifier, conduisant à l'émergence de plantes à fleurs il y a environ 100 millions d'années.

Ces résultats soulignent le rôle important de la dynamique du paysage dans la formation de la diversité de la vie sur notre planète. Les paysages de la Terre influencent directement le nombre maximum d'espèces pouvant être hébergées dans les écosystèmes terrestres et marins. Cette recherche contribue à notre compréhension de l’évolution de la peau vivante de la Terre au fil du temps et fournit des informations précieuses sur les facteurs qui déterminent la biodiversité sur notre planète.

