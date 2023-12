Nouvelles connaissances sur la dynamique du plasma de lithium dans la spectroscopie de claquage induite par laser

By

Les scientifiques d'un institut de recherche de Moscou, en Russie, ont réalisé des progrès significatifs dans la compréhension du comportement du plasma de lithium dans la spectroscopie de claquage induit par laser (LIBS). Leurs découvertes, qui offrent de nouvelles perspectives sur la dynamique de ce plasma, ont été récemment publiées dans la prestigieuse revue Spectrochimica Acta Part B : Atomic Spectroscopy.

LIBS est une technique largement utilisée pour l’analyse des matériaux, impliquant l’irradiation d’une surface d’un matériau avec une impulsion laser, ce qui entraîne l’ionisation du matériau et l’émission d’un rayonnement plasma. Cette technique a été appliquée dans divers domaines, notamment l'étude du plasma dans les réacteurs tokamak, qui sont des dispositifs utilisant des champs magnétiques pour confiner le plasma lors d'expériences de fusion.

Les chercheurs ont développé un modèle hybride à l’aide d’un logiciel de simulation avancé, notamment le code 3DLINE, pour décrire avec précision la formation, l’expansion et le rayonnement du plasma de lithium. Contrairement aux modèles précédents, la nouvelle approche nécessitait un minimum de paramètres libres, en dehors des caractéristiques de l'impulsion laser. Les scientifiques ont validé leur modèle grâce à une série d’expériences LIBS menées à l’aide d’un grand monochromateur de masse.

L’une des conclusions notables de l’étude a été la révélation selon laquelle les conditions de transparence du plasma de lithium peuvent être facilement violées. En règle générale, les plasmas Li LIBS absorbent jusqu'à 97 % du rayonnement de la raie de 671 nm (Li I). Cependant, les chercheurs ont observé que certaines raies, comme celles de 548 nm (Li II) et 610 nm (Li I), étaient moins affectées par l'absorption, notamment lorsque le faisceau laser était précisément focalisé sur la surface.

Ces nouvelles connaissances pourraient avoir des implications pratiques pour les futures applications LIBS impliquant des surfaces revêtues de lithium. En comprenant plus précisément le comportement du plasma de lithium, les chercheurs et les ingénieurs peuvent optimiser le processus de caractérisation et améliorer les performances du LIBS dans divers domaines technologiques.

FAQ:

1. Qu'est-ce que la spectroscopie de claquage induit par laser (LIBS) ?

LIBS est une technique d'analyse de matériaux qui consiste à irradier une surface de matériau avec une impulsion laser pour créer un plasma qui émet un rayonnement pouvant être analysé avec un spectromètre.

2. Qu'est-ce qu'un réacteur tokamak ?

Un tokamak est un dispositif qui utilise des champs magnétiques pour confiner le plasma afin d'atteindre les conditions requises pour la fusion nucléaire.

3. Comment les scientifiques ont-ils étudié le plasma de lithium ?

Les scientifiques ont utilisé un modèle hybride intégrant le code 3DLINE pour simuler la formation, l’expansion et le rayonnement du plasma de lithium. Ils ont également mené des expériences LIBS à l’aide d’un monochromateur de masse.

4. Quelles ont été les principales conclusions de l’étude ?

L’étude a révélé que les conditions de transparence du plasma de lithium peuvent être facilement violées, différentes raies spectrales présentant différents degrés d’absorption. Une focalisation plus nette du faisceau laser sur la surface a conduit à un plasma plus transparent.

5. En quoi ces résultats pourraient-ils être utiles ?

Les résultats peuvent aider les chercheurs et les ingénieurs à améliorer la caractérisation des surfaces revêtues de lithium à l’aide du LIBS, conduisant ainsi à des performances améliorées dans diverses applications impliquant des matériaux au lithium.