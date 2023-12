De nouvelles recherches suggèrent que les océans du monde sont plus vulnérables qu’on ne le pensait auparavant

By

Une étude récente menée par une équipe internationale de scientifiques, comprenant des chercheurs du Trinity College de Dublin, a révélé que les océans du monde pourraient être dans un état plus fragile qu'on ne le pensait auparavant. La recherche, publiée dans la prestigieuse revue Nature Geosciences, indique que les niveaux actuels de désoxygénation ressemblent beaucoup à ceux qui ont été responsables de l'une des plus grandes extinctions massives de l'histoire.

L’étude s’est concentrée sur l’extinction massive du Trias et du Jurassique, un événement majeur survenu il y a environ 200 millions d’années. En analysant les données chimiques d'anciens gisements de mudstone en Irlande du Nord et en Allemagne, les chercheurs ont pu établir un lien entre la désoxygénation dans les environnements marins peu profonds et les niveaux accrus d'extinction au cours de cette période.

Il est intéressant de noter que l’équipe a découvert que l’étendue mondiale de la désoxygénation extrême au cours de l’extinction massive du Trias et du Jurassique était comparable aux conditions actuelles. Cette découverte indique que, même lorsque la désoxygénation est de portée limitée, elle peut toujours déclencher des phénomènes d’effondrement et d’extinction généralisés des écosystèmes.

Le Dr Micha Ruhl, professeur adjoint à la Trinity's School of Natural Sciences et membre de l'équipe de recherche, a souligné l'importance de comprendre l'impact des changements environnementaux sur les écosystèmes marins. Il a expliqué que même des perturbations localisées le long des frontières des continents peuvent avoir des effets en cascade sur les écosystèmes marins mondiaux, les rendant vulnérables à l'effondrement.

Cette recherche met en évidence l’importance d’évaluer la stabilité des écosystèmes actuels, en particulier à la lumière des projections indiquant une augmentation significative de la désoxygénation marine due au réchauffement climatique et au ruissellement de nutriments des continents.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que la désoxygénation ?

R : La désoxygénation fait référence à la réduction des niveaux d'oxygène dans les environnements marins, ce qui peut avoir des effets néfastes sur les écosystèmes marins et conduire à l'extinction d'espèces.

Q : Quelle a été l’extinction massive du Trias et du Jurassique ?

R : L’extinction massive du Trias et du Jurassique a été un événement majeur il y a environ 200 millions d’années qui a entraîné l’effondrement des écosystèmes mondiaux et l’extinction de nombreuses espèces.

Q : Que sont les gisements de mudstone ?

R : Les dépôts de mudstone sont des formations rocheuses sédimentaires constituées principalement de particules de boue à grains fins. Ils peuvent fournir des informations précieuses sur les conditions environnementales passées.

Q : Comment cette recherche contribue-t-elle à notre compréhension de la stabilité des écosystèmes ?

R : Cette recherche démontre que même des perturbations localisées peuvent avoir des conséquences considérables sur les écosystèmes marins mondiaux. Il souligne l’importance d’évaluer la stabilité des écosystèmes face aux changements environnementaux.