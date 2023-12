Vents galactiques : un phénomène universel dévoilé

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire concernant le flux de matière entre les galaxies et leur environnement. Ce phénomène, connu sous le nom de vents galactiques, est observé depuis longtemps dans l'univers local. Or, une équipe de recherche internationale, dirigée par un chercheur du CNRS, a récemment mis en évidence cette présence dans des galaxies vieilles de plus de 7 milliards d'années et activement impliquées dans la formation d'étoiles.

L’équipe a utilisé MUSE, un instrument intégré au Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral, pour capturer et analyser les données de ces galaxies. En fusionnant les images de plus d’une centaine de galaxies, ils ont pu observer et étudier les vents galactiques sur de longues périodes d’exposition.

Les vents galactiques sont le résultat de la détonation d’étoiles massives, mais ils restent souvent insaisissables en raison de leur nature diffuse et de leur faible densité. L’équipe a réussi à détecter ces vents en analysant les signaux d’émission des atomes de magnésium. Cela leur a permis de cartographier la structure des vents et de révéler leur morphologie sous forme de cônes de matière éjectés perpendiculairement des deux côtés du plan galactique.

Bien que cette recherche ne fasse qu’effleurer la surface de ce phénomène, l’équipe espère approfondir la compréhension de la quantité de matière transportée par ces vents et de l’étendue de leur portée dans le futur.

Cette étude inédite, publiée dans la revue Nature le 6 décembre 2023, témoigne de l'universalité des vents galactiques et met en lumière leur importance dans l'évolution des galaxies.

En perçant les mystères des vents galactiques, les scientifiques font désormais un pas de plus vers la compréhension des processus complexes qui façonnent notre univers. Cette découverte élargit non seulement notre compréhension du flux de matière dans les galaxies, mais souligne également l'interconnectivité des objets célestes sur de vastes distances.

