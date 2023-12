Des chercheurs développent une nouvelle méthode pour combiner les données génétiques et spatiales de cellules individuelles

Résumé : Des scientifiques du Broad Institute du MIT et de Harvard ont développé une nouvelle méthode appelée Slide-tags, qui permet aux chercheurs d'attacher des étiquettes de localisation précises aux noyaux cellulaires individuels tout en conservant des informations sur l'emplacement d'origine des cellules dans les tissus. Cette méthode combine des données génétiques et spatiales, fournissant de riches détails sur l'activité des gènes ainsi que sur la position des cellules dans le tissu. La technique s'appuie sur Slide-seq, une autre approche développée par les mêmes laboratoires qui permet de cartographier les modèles spatiaux de l'activité génétique mais manque de résolution unicellulaire. Avec les Slide-tags, les scientifiques peuvent mener des expériences sur des cellules uniques tout en sachant exactement d'où vient une cellule. Les chercheurs ont démontré l'efficacité de la méthode dans l'étude des cellules du tissu cérébral humain, des amygdales et d'une tumeur de mélanome, et pensent que l'intégration de données spatiales peut révéler de nouvelles connaissances en biologie.

La nouvelle méthode Slide-tags développée par des chercheurs du Broad Institute du MIT et de Harvard permet aux scientifiques de combiner les données génétiques et spatiales de cellules individuelles. En attachant des étiquettes de localisation précises aux noyaux cellulaires individuels, les chercheurs peuvent conserver des informations sur l'emplacement d'origine des cellules dans les tissus. Les Slide-tags s'appuient sur l'approche Slide-seq, développée par les mêmes laboratoires, qui cartographie les modèles spatiaux de l'activité génétique au sein des tissus mais manque de résolution unicellulaire.

La capacité de capturer des informations génétiques et de localisation offre aux chercheurs une compréhension plus complète des cellules individuelles. Cette méthode permet aux scientifiques de mener des expériences sur une seule cellule tout en connaissant l’origine exacte de chaque cellule. L’intégration de données spatiales a le potentiel de découvrir de nouvelles connaissances en biologie qui ne seraient peut-être pas possibles grâce aux seules expériences standard sur cellule unique.

Les chercheurs ont démontré l’efficacité de la méthode Slide-tags en étudiant les cellules de divers tissus, notamment le tissu cérébral humain, les amygdales et une tumeur de mélanome. En exploitant les données spatiales, les chercheurs ont pu découvrir une nouvelle biologie qui n’aurait pas été révélée par les seules expériences traditionnelles sur une seule cellule.

La méthode Slide-tags consiste à transférer des tranches de tissu sur des réseaux de billes, chacune étant étiquetée avec plusieurs codes-barres pour indiquer son emplacement. Les codes-barres s'infiltrent dans les noyaux des cellules et les chercheurs mesurent les différents niveaux de codes-barres dans chaque noyau pour calculer l'emplacement de la cellule dans le réseau. Une fois que les codes-barres se trouvent à l’intérieur des noyaux cellulaires, les chercheurs peuvent procéder à des expériences standard sur une seule cellule.

Cette nouvelle méthode ouvre de nouvelles possibilités pour étudier des cellules individuelles au niveau moléculaire au sein de tissus complexes, offrant ainsi un aperçu de l'activité des gènes et de l'organisation spatiale. En fusionnant les données spatiales et les données unicellulaires, les scientifiques peuvent mieux comprendre le comportement et la fonction cellulaire.