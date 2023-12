Explorer le lien entre l'activité neuronale et la prise de décision

By

Des chercheurs de l'Université Rutgers de Newark ont ​​récemment mené une étude pour étudier le rôle du cortex orbitofrontal (OFC) dans la prise de décision basée sur les valeurs. Alors que des études antérieures suggéraient que l'OFC était impliqué dans la représentation des valeurs de diverses options de décision, les mécanismes neuronaux spécifiques qui sous-tendent ce processus restent flous.

L'équipe, dirigée par Vincent B. McGinty et Shira M. Lupkin, visait à faire la lumière sur ce sujet en étudiant l'activité des neurones codant les valeurs dans l'OFC des primates. Ces neurones sont connus pour créer une représentation subjective de la valeur des différentes options de décision.

En examinant les taux de déclenchement de ces neurones pendant que les primates prenaient des décisions, les chercheurs ont découvert une relation cohérente entre les choix faits par les animaux et les signaux de valeur codés par les neurones OFC. Les cadences de tir variaient en fonction de l'opportunité ou du caractère indésirable de chaque décision.

"Cette étude aborde une question cruciale qui a des implications pour la compréhension des troubles neuropsychiatriques", a expliqué McGinty. « Nous savons que des changements dans le comportement décisionnel et la fonction de l'OFC sont observés dans des conditions telles que la toxicomanie, la dépression et le trouble obsessionnel-compulsif. En découvrant le lien entre l’activité neuronale et la prise de décision, nous pouvons mieux comprendre ces troubles.

L'étude s'est inspirée de recherches sur la perception visuelle et le jugement. McGinty et Lupkin visaient à appliquer des principes similaires pour comprendre comment le BCE contribue aux processus décisionnels. Ce faisant, ils espèrent ouvrir la voie à de futures études explorant l’impact du dysfonctionnement de l’OFC sur la prise de décision dans les troubles neuropsychiatriques.

Les résultats de cette étude offrent des informations précieuses sur la manière dont le cerveau organise la prise de décision fondée sur des valeurs. En comprenant mieux les mécanismes neuronaux en jeu, les chercheurs peuvent potentiellement développer des interventions ciblées pour les personnes atteintes de troubles neuropsychiatriques caractérisés par des processus décisionnels altérés.

Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient contribuer aux progrès dans le traitement de conditions telles que la toxicomanie, la dépression et le TOC, qui sont connues pour être associées à des perturbations du comportement décisionnel et de la fonction OFC.

En savoir plus dans l'histoire Web : Explorer le lien entre l'activité neuronale et la prise de décision