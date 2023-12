Des scientifiques développent une méthode révolutionnaire pour suivre les neurones des animaux en mouvement

Des scientifiques de l'EPFL et de Harvard ont fait une découverte révolutionnaire qui permet de suivre les neurones d'animaux en mouvement et se déformant. En combinant l’apprentissage profond avec une nouvelle technique appelée « augmentation ciblée », les chercheurs ont développé une méthode d’IA pour déchiffrer l’activité des circuits chez les animaux en mouvement libre.

Auparavant, les chercheurs étaient capables d'imager des neurones chez des animaux, mais le suivi et la reconnaissance informatique de ces neurones se sont révélés être un défi, en particulier lorsque le cerveau bouge et se déforme à l'intérieur du corps de l'organisme. Cependant, une équipe de chercheurs dirigée par Sahand Jamal Rahi de la Faculté des sciences fondamentales de l'EPFL a trouvé une solution à ce problème.

À l’aide de réseaux de neurones convolutifs (CNN), un sous-ensemble de l’intelligence artificielle capable d’identifier des modèles dans les images, les chercheurs ont entraîné l’IA à donner un sens aux neurones observés. Le CNN se concentre sur de petites parties de l'image, telles que les bords, les couleurs ou les formes, pour identifier et suivre les neurones du cerveau de l'animal.

Pour résoudre la difficulté de gérer les apparences variées causées par les déformations corporelles, les scientifiques ont développé un CNN amélioré avec une « augmentation ciblée ». Cette méthode crée automatiquement des annotations à titre de référence, réduisant ainsi le besoin d'annotations manuelles approfondies.

Les chercheurs ont testé leur approche en utilisant le ver rond Caenorhabditis elegans, un organisme modèle en neurosciences. Ils ont réussi à suivre les interneurones du ver et à observer des comportements complexes parmi eux. Par exemple, les neurones ont montré des modèles de réponse adaptables lorsqu’ils sont exposés à différents stimuli.

En réduisant considérablement les efforts manuels et en augmentant le débit d’analyse, cette avancée pourrait potentiellement accélérer la recherche en imagerie cérébrale et approfondir notre compréhension des circuits et des comportements neuronaux. Les chercheurs ont également rendu leur CNN accessible via une interface conviviale, simplifiant ainsi l'ensemble du processus, de l'annotation manuelle à la relecture finale.

Cette nouvelle méthode ouvre la voie à de nouveaux progrès dans le suivi des neurones chez les animaux en mouvement et ouvre la voie à l’étude de l’activité cérébrale dans des organismes plus complexes.

