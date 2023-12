De brèves interactions sociales peuvent améliorer le bien-être, selon une étude

Résumé :

Une nouvelle étude menée en Turquie a révélé que même de brèves interactions sociales, comme dire bonjour à un étranger ou remercier quelqu'un, peuvent augmenter considérablement le sentiment de bien-être d'une personne. Les chercheurs ont pu reproduire les résultats dans les populations occidentales, instruites, industrialisées, riches et démocratiques (WEIRD) et dans les populations non WEIRD. L'étude a également souligné l'importance de ces interactions sociales minimales, en particulier pendant la période des achats de Noël, lorsque de telles rencontres sont plus fréquentes. Des recherches antérieures se concentraient principalement sur les conversations comme moyen d’améliorer le bien-être, mais cette étude met en évidence l’impact positif de simples salutations et expressions de gratitude. Les chercheurs suggèrent que les interventions et les politiques ciblant les salutations et les remerciements pourraient constituer un moyen simple et peu coûteux d’améliorer le bien-être subjectif.

L'étude, menée en collaboration avec une société de recherche sur l'opinion publique en Turquie, a consisté à interroger plus de 3,200 XNUMX adultes sur leurs interactions sociales minimales et leur satisfaction dans la vie. Les participants qui croyaient en la mobilité sociale et avaient plus d’interactions avec des liens faibles (connaissances ou étrangers) ont signalé des niveaux plus élevés de satisfaction dans la vie. Les résultats ont également montré que le contexte culturel jouait un rôle, les interactions avec des étrangers ayant un effet moindre dans le groupe turc, dont la culture était plus étroite et plus interdépendante.

Les chercheurs ont souligné l’impact de la pandémie de COVID-19, qui a limité les interactions en face-à-face et privé les gens des avantages d’interactions sociales minimales. Alors que de nombreuses personnes continuent de travailler à domicile et ont moins d’opportunités d’interactions avec des liens faibles ou des inconnus, l’étude souligne l’importance de ces brefs échanges sociaux pour le bien-être subjectif.

En fin de compte, cette recherche offre des informations précieuses sur le pouvoir des interactions sociales simples et offre une voie potentielle pour améliorer le bien-être grâce à des politiques et des interventions qui favorisent les salutations et les remerciements.