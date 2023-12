Les gènes néandertaliens et l'évolution des habitudes de sommeil humain

Il est bien établi que les humains ont des habitudes de sommeil diverses, certains individus se lèvent tôt tandis que d’autres sont des oiseaux de nuit. Les origines de ces préférences en matière de sommeil ont longtemps été un mystère, mais une étude récente apporte un nouvel éclairage sur le sujet. Les chercheurs ont découvert un lien entre les gènes néandertaliens et les « lève-tôt » modernes, révélant ainsi comment nos anciennes rencontres ont influencé nos habitudes de sommeil.

L’étude se penche sur le voyage génétique depuis nos racines africaines jusqu’au mélange avec les Néandertaliens. Il y a environ 300,000 70,000 ans, des humains anatomiquement modernes sont apparus en Afrique et ont finalement migré vers l’Eurasie il y a environ XNUMX XNUMX ans. Au cours de cette migration, ils ont rencontré les Néandertaliens et les Dénisoviens, deux anciennes espèces d’hominidés qui s’étaient adaptées à l’environnement eurasien pendant des centaines de milliers d’années.

Le métissage entre les humains modernes et les Néandertaliens n’était pas seulement un échange social mais aussi génétique. Les scientifiques ont découvert que certains gènes néandertaliens fournissaient aux humains des variantes bénéfiques pour leur nouvel environnement. Ces adaptations comprenaient des niveaux d’hémoglobine adaptés à l’altitude, des réponses immunitaires, la pigmentation de la peau et la composition des graisses.

En plus des caractéristiques physiques, les chercheurs ont identifié 246 gènes circadiens qui jouent un rôle dans l'horloge interne de notre corps. Ces gènes ont montré des différences significatives entre les humains modernes et les anciens hominidés, suggérant des variations dans la façon dont ils percevaient les cycles diurnes et nocturnes. Cet écart dans les rythmes circadiens peut être attribué aux différents modèles de lumière du jour en Afrique et dans les latitudes eurasiennes supérieures.

Grâce à l’intelligence artificielle, les chercheurs ont identifié des gènes circadiens spécifiques chez les anciens humains qui pourraient avoir influencé les différences de rythme circadien entre nous et nos anciens cousins. Ils ont découvert que les variantes génétiques de Néandertal étaient systématiquement associées à une matinée accrue dans une étude approfondie impliquant des centaines de milliers d'individus de la biobanque britannique. Le caractère matinal, caractérisé par une horloge circadienne raccourcie, offrait probablement un avantage de survie à nos ancêtres vivant dans des latitudes plus élevées.

Cette étude offre des informations précieuses sur la façon dont nos rencontres avec les Néandertaliens ont façonné non seulement qui nous sommes, mais aussi nos habitudes de sommeil. L’héritage néandertalien nous a peut-être laissé plus que de simples outils et du feu : il a peut-être déclenché nos réveils. Les recherches futures consisteront à explorer les effets des variantes génétiques de Néandertal sur les horloges circadiennes de différentes populations humaines et à étudier d'autres traits adaptatifs.