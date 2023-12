Lien génétique découvert entre les Néandertaliens et les lève-tôt

Une étude récente publiée dans « Genome Biology and Evolution » suggère que les lève-tôt pourraient avoir hérité de leurs habitudes de nos ancêtres néandertaliens disparus. Des chercheurs de l'Université Vanderbilt, de l'Université de Pennsylvanie et d'autres institutions ont trouvé des preuves de variantes génétiques liées au rythme circadien dans l'ADN de Néandertal qui pourraient influencer les habitudes de sommeil des humains modernes.

Le rythme circadien est l'horloge interne du cerveau humain qui régule notre cycle veille-sommeil en fonction de l'exposition à la lumière. L’étude suggère que les Néandertaliens, qui vivaient sous des latitudes plus élevées, bénéficiaient du fait de se lever tôt car cela leur permettait de synchroniser leurs horaires de sommeil et de réveil avec les journées d’été plus longues. Pour s'adapter aux variations saisonnières de la lumière du jour, nos ancêtres qui ont migré d'Afrique vers l'Eurasie il y a 70,000 XNUMX ans ont dû développer des variantes génétiques qui les ont aidés à ajuster leurs habitudes de sommeil.

Après avoir identifié un ensemble de gènes associés à l'horloge circadienne, les chercheurs ont découvert des variantes spécifiques chez les humains modernes et les Néandertaliens qui pourraient avoir un impact sur le rythme circadien. Ils ont ensuite testé ces variantes à l’aide des données de la biobanque britannique et ont découvert que les variantes génétiques introgressées, qui sont passées des Néandertaliens aux humains modernes, étaient systématiquement liées à une préférence pour se réveiller tôt.

Le métissage entre les humains modernes et les Néandertaliens a permis à certains individus d’hériter des horloges circadiennes des Néandertaliens. Cependant, il est important de noter que toutes les variantes génétiques héritées des hominines archaïques n’étaient pas avantageuses. Des recherches antérieures indiquent que de nombreuses variantes ont été « supprimées par la sélection naturelle » parce qu’elles n’étaient pas bénéfiques pour l’homme moderne.

Cette étude met en lumière les facteurs génétiques qui influencent nos habitudes de sommeil et donne un aperçu de la manière dont nos ancêtres se sont adaptés à différentes conditions environnementales. Identifier la base génétique du fait d'être un lève-tôt pourrait avoir des implications sur la compréhension des troubles du sommeil et potentiellement sur le développement de traitements ciblés.

Résumé:

De nouvelles recherches suggèrent que le fait d’être un lève-tôt pourrait avoir une composante génétique héritée de nos ancêtres néandertaliens disparus. Des gènes liés au rythme circadien ont été trouvés dans l’ADN de l’Homme de Néandertal et de l’humain moderne, avec des variantes associées à une propension accrue à se réveiller tôt. L'étude suggère que les lève-tôt se sont peut-être adaptés aux latitudes plus élevées de l'Europe, où vivaient les Néandertaliens, en synchronisant leurs horaires de sommeil et de réveil avec des signaux externes comme la lumière. Ce lien génétique donne un aperçu de notre histoire évolutive et peut avoir des implications pour la compréhension des troubles du sommeil.