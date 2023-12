L’ADN de Néandertal lié aux lève-tôt, selon une étude

Selon une étude récente, l’habitude de se coucher et de se lever tôt pourrait être héritée de nos anciens ancêtres qui se sont croisés avec les Néandertaliens. Si la plupart des gènes acquis par croisement ont disparu, il en reste une petite fraction, notamment des gènes qui affectent notre horloge biologique. Les chercheurs ont découvert que ces gènes contribuaient à la tendance de certains individus à être du matin, les rendant plus enclins à se réveiller et à se coucher plus tôt que d’autres. L’étude a analysé l’ADN des humains modernes et des Néandertaliens pour identifier différentes variantes génétiques impliquées dans les rythmes circadiens. En examinant la base de données UK Biobank, les chercheurs ont découvert que de nombreux individus sont porteurs de ces variantes et qu'elles sont systématiquement corrélées au fait d'être des gens du matin. Cependant, il est important de noter qu’être une personne matinale n’est pas uniquement déterminé par les gènes néandertaliens. Il existe des centaines d’autres gènes, ainsi que des facteurs environnementaux et culturels, qui influencent les habitudes de sommeil. L’impact des gènes néandertaliens sur les préférences en matière de sommeil est relativement faible. Le chercheur principal de l'étude suggère que ces gènes étaient bénéfiques pour nos ancêtres vivant à des latitudes plus élevées, car avoir une horloge biologique flexible leur permettait de s'adapter aux variations saisonnières des niveaux de lumière. Ces preuves génétiques mettent en lumière les origines de nos habitudes de sommeil et mettent en évidence la manière dont nos ancêtres se sont adaptés à différents environnements.

