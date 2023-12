Influence génétique : l'ascendance néandertalienne est liée au fait d'être une personne matinale

Résumé : De nouvelles recherches suggèrent que nos ancêtres Néandertaliens pourraient avoir joué un rôle dans la détermination de notre préférence pour le réveil tôt. Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco a combiné l’analyse de l’ADN ancien, des études génétiques chez les humains modernes et l’intelligence artificielle pour découvrir des preuves génétiques des différences d’horloges circadiennes entre les Néandertaliens et les humains modernes. Au fur et à mesure de leur migration vers l’Eurasie, les Néandertaliens ont découvert de nouveaux environnements présentant de plus grandes variations saisonnières de la lumière du jour et de la température. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que le croisement entre les Néandertaliens et les humains modernes aurait pu entraîner la transmission de variantes circadiennes à certains humains. Pour étudier cela, ils ont analysé des variantes génétiques introgressées dans une grande cohorte de la biobanque britannique et ont découvert que ces variantes augmentaient systématiquement la propension à se réveiller tôt, connue sous le nom de « matin ». Les chercheurs pensent que cette préférence pour la matinée aurait pu être bénéfique pour nos ancêtres vivant sous des latitudes plus élevées avec des périodes de lumière estivale prolongées. Dans l’ensemble, l’étude met en lumière les facteurs génétiques qui influencent nos habitudes de sommeil et met en évidence l’impact potentiel de l’héritage néandertalien sur nos rythmes circadiens.

L'impact de l'ascendance néandertalienne sur les préférences de sommeil

Une étude récente portant sur les origines génétiques de la préférence pour le sommeil a révélé un lien fascinant entre nos ancêtres néandertaliens et notre propension à être du matin. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont mené une analyse complète, combinant des données d'ADN anciennes, des études génétiques modernes et l'intelligence artificielle pour découvrir l'influence de l'héritage néandertalien sur nos rythmes circadiens.

Les Néandertaliens, qui ont migré en Eurasie il y a environ 700,000 XNUMX ans, ont découvert de nouveaux environnements diversifiés avec de plus grandes variations saisonnières de lumière du jour et de température. Cela a incité les chercheurs à explorer la possibilité que le matériel génétique néandertalien ait pu contribuer aux différences d’horloge circadienne entre les Néandertaliens et les humains modernes, qui sont principalement restés en Afrique.

L’étude s’est concentrée sur les variantes génétiques introgressées, qui sont des variantes génétiques passées des Néandertaliens aux humains modernes. En examinant une large cohorte d’individus de la biobanque britannique, les chercheurs ont découvert que bon nombre de ces variantes introgressées avaient des effets significatifs sur les préférences en matière de sommeil, en particulier sur l’augmentation du « matin ». Cette tendance à se réveiller tôt est associée à une période raccourcie de l'horloge circadienne et s'observe dans les adaptations aux hautes latitudes chez d'autres animaux.

On pense que la période circadienne raccourcie influencée par l’ascendance néandertalienne est bénéfique pour les individus vivant dans des latitudes élevées, car elle permet un alignement plus rapide des habitudes de sommeil et d’éveil avec les signaux lumineux saisonniers changeants. Les mouches des fruits, par exemple, ont besoin de périodes circadiennes raccourcies pour se synchroniser avec les périodes de lumière estivale prolongées aux hautes latitudes. Cette pression de sélection a entraîné l'apparition de clines latitudinaux dans les populations de mouches des fruits, avec des périodes décroissantes à mesure que la latitude augmente.

L’équipe de chercheurs a suggéré que la propension à être une personne matinale aurait pu être avantageuse sur le plan évolutif pour nos ancêtres vivant dans des latitudes plus élevées en Europe et que, par conséquent, les caractéristiques génétiques néandertaliennes affectant les rythmes circadiens ont été conservées au fil du temps.

L'auteur principal, John A. Capra, a souligné l'importance de leurs découvertes en déclarant : « En analysant les morceaux d'ADN de Néandertal qui restent dans le génome humain moderne, nous avons découvert une tendance frappante : nombre d'entre eux influencent le contrôle des gènes circadiens chez l'homme moderne, de manière constante. augmentant la propension à être une personne du matin. Cette découverte concorde avec les effets de la vie à des latitudes plus élevées sur les horloges circadiennes de diverses espèces animales.

Alors que les chercheurs continuent de percer les mystères de notre patrimoine génétique, cette étude ajoute une nouvelle dimension à la myriade de façons dont nos ancêtres néandertaliens ont influencé nos vies modernes. Notre préférence pour être une personne matinale peut provenir d’un héritage génétique ancien qui a permis à nos ancêtres de s’épanouir dans différents environnements et de s’adapter aux défis présentés par leur environnement.