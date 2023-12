Origine génétique des gens du matin : un héritage néandertalien

Une étude récente a mis en lumière les origines de notre préférence à nous réveiller tôt, suggérant que le matériel génétique transmis par nos ancêtres néandertaliens pourrait avoir contribué à cette caractéristique. En utilisant l’ADN ancien des Néandertaliens, ainsi que des études génétiques à grande échelle et l’intelligence artificielle, les chercheurs ont identifié des preuves génétiques des différences dans les horloges circadiennes des Néandertaliens et des humains modernes.

Il y a environ 700,000 XNUMX ans, les Néandertaliens ont migré vers l’Eurasie, rencontrant de nouveaux environnements avec des latitudes plus élevées et de plus grandes variations saisonnières de lumière du jour et de température. Ces facteurs ont probablement influencé le développement de leurs rythmes circadiens. De plus, les croisements entre les Néandertaliens et les humains modernes eurasiens ont également contribué à l’héritage potentiel de variantes circadiennes.

Pour explorer cette hypothèse, les chercheurs ont analysé des variantes génétiques transférées des Néandertaliens aux humains modernes. S'appuyant sur une large cohorte de plusieurs centaines de milliers de personnes, ils ont découvert de nombreuses variantes introgressées qui affectaient les préférences en matière de sommeil. Plus particulièrement, ces variantes ont systématiquement augmenté le « matin », indiquant une influence génétique sur la propension à se réveiller tôt.

Cette préférence pour un lever précoce semble être avantageuse pour les individus vivant plus près des latitudes plus élevées de l'Europe. Une période raccourcie de l’horloge circadienne, associée à une matinée accrue, permet un alignement plus rapide des habitudes de sommeil et d’éveil avec les signaux externes. Cette adaptation est observée chez diverses espèces animales habitant des latitudes plus élevées.

Les résultats de cette étude fournissent des informations fascinantes sur notre histoire évolutive. La propension à être une personne matinale a peut-être été bénéfique pour nos ancêtres vivant dans les latitudes plus élevées de l'Europe et est ainsi devenue une caractéristique génétique néandertalienne qui mérite d'être préservée.

L'auteur principal, John A. Capra, de l'Université de Californie à San Francisco, souligne l'importance de cette recherche, déclarant : « En analysant les morceaux d'ADN de Néandertal qui restent dans le génome humain moderne, nous avons découvert une tendance remarquable : nombre d'entre eux ont des effets sur le contrôle des gènes circadiens chez les humains modernes et augmente constamment la propension à être une personne du matin. Ce changement correspond aux effets de la vie à des latitudes plus élevées sur les horloges circadiennes des animaux et permet probablement un ajustement plus rapide aux changements de lumière saisonnière.

Alors que nous continuons à comprendre les complexités de notre constitution génétique, il devient de plus en plus clair que notre éveil matinal peut avoir de profondes racines dans notre héritage néandertalien.