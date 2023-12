Évaluation des risques et réhabilitation des parcs industriels désaffectés dans les pays en développement

Une équipe de chercheurs de l'Université du Zhejiang a récemment mené une étude sur l'évaluation des risques et la réhabilitation des parcs industriels abandonnés dans les pays en développement, en se concentrant sur un parc industriel côtier spécifique de la province du Zhejiang, en Chine. La complexité des sources de pollution et des propriétés de migration dans ces parcs pose des défis pour une évaluation complète des risques.

Les parcs industriels retraités des pays en développement sont souvent confrontés à des problèmes de pollution et de contamination, ce qui constitue une menace à la fois pour la santé humaine et pour l'environnement. En Chine, par exemple, une étude nationale des sols réalisée en 2014 a révélé que plus de 34 % des échantillons de sol provenant de sites industriels abandonnés dépassaient la norme nationale de qualité des sols. Pour résoudre ce problème, le Plan d'action de prévention et de contrôle de la pollution des sols a été lancé dans le but de réinitialiser 95 % des sites contaminés pour une utilisation future d'ici 2030.

Le réaménagement de sites industriels désaffectés peut apporter des avantages significatifs à la société, à l’économie et à l’environnement. Cependant, cela présente également des défis environnementaux, notamment en ce qui concerne l'exposition potentielle des humains aux polluants pendant le processus de réaménagement. Une évaluation précise des risques et une classification efficace des zones à risque sont essentielles à des efforts d’assainissement efficaces qui protègent la santé humaine et l’environnement.

L'étude menée par l'équipe du professeur Lizhong Zhu visait à évaluer le risque d'un parc industriel désaffecté à grande échelle et à fournir une base pour une classification et un classement précis des zones à risque. Les chercheurs ont identifié des polluants organiques caractéristiques et analysé leur répartition spatiale dans le sol et les eaux souterraines. Ils ont également établi l'association spatiale des polluants organiques à travers le multimédia à l'aide du modèle Geodetector, améliorant ainsi l'identification des sources et l'évaluation des risques. De plus, ils ont évalué les risques cancérigènes et non cancérigènes des polluants organiques par les voies d'exposition et ont déterminé des objectifs d'assainissement basés sur les futurs modèles d'utilisation des terres.

Cette approche globale de l'évaluation des risques fournit un outil pratique pour la classification, le classement et le zonage des parcs industriels retirés. L'étude fournit des informations précieuses sur les caractéristiques de répartition et de migration de la pollution organique dans les parcs industriels, contribuant ainsi à une représentation précise de la pollution et au développement de stratégies d'assainissement efficaces.

En conclusion, l’évaluation et la réhabilitation des parcs industriels désaffectés dans les pays en développement sont cruciales pour lutter contre la pollution et protéger la santé humaine. Les recherches menées par l'équipe de l'Université du Zhejiang contribuent à la compréhension et à la gestion des risques dans ces parcs, en fournissant des informations et des outils pour les futurs efforts d'assainissement.

En savoir plus dans l'histoire Web : Évaluation des risques et réhabilitation des parcs industriels désaffectés dans les pays en développement