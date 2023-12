Des scientifiques identifient des preuves de fission dans le cosmos, pointant vers des noyaux super-lourds

By

Une étude révolutionnaire menée par des scientifiques du Laboratoire national du DOE/Los Alamos a mis au jour des preuves irréfutables soutenant l'apparition de la fission dans le cosmos. En analysant les abondances d’éléments du processus r observées dans les étoiles, les chercheurs ont découvert une signature potentielle indiquant la production de noyaux super-lourds au-delà des éléments les plus lourds du tableau périodique. Cette découverte remet en question les croyances antérieures et ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre la formation des éléments lourds.

Traditionnellement, on pensait que la fission ne se produisait pas en dehors du laboratoire, sans aucune preuve concluante pour étayer son existence dans des environnements cosmiques. Cependant, en utilisant les dernières données d'observation, les scientifiques ont identifié des corrélations entre différents groupes d'éléments, en particulier les métaux légers de précision comme l'argent et les noyaux de terres rares comme l'europium. Les éléments croissants d’un groupe correspondent aux éléments croissants de l’autre groupe, ce qui suggère un processus cohérent à l’œuvre.

Pour explorer le potentiel de la fission, les scientifiques se sont appuyés sur des modèles de fission pour interpréter les expériences et compléter les ensembles de données. Ces modèles, qui se sont révélés très précis par rapport aux données mesurées, ont permis des extrapolations en l'absence de mesures directes. Cette étude confirme le rôle de la fission dans la synthèse des éléments lourds et souligne la nécessité de considérer à la fois les espèces à vie courte et longue dans les apports nucléaires.

Matthew Mumpower, un physicien théoricien impliqué dans la recherche, a exprimé l'importance de ces découvertes, déclarant : « C'est incroyablement profond et c'est la première preuve d'une fission opérant dans le cosmos, confirmant une théorie que nous avons proposée il y a plusieurs années. Au fur et à mesure que nous acquérons davantage d’observations, le cosmos dit : « Hé, il y a une signature ici, et elle ne peut provenir que de la fission. »

L’étude renforce non seulement la présence de fission, mais indique également la possibilité d’éléments lourds ayant une masse atomique de 260. Les enseignements tirés de cette recherche pourraient avoir des implications considérables pour notre compréhension de l’univers et des processus qui le façonnent.

En établissant l’association entre la fission et les abondances élémentaires observées dans un échantillon d’étoiles, l’étude fournit des preuves solides soutenant l’apparition de la fission dans les environnements cosmiques. La confirmation de ce mécanisme, sur lequel les scientifiques réfléchissent depuis les années 1950, met en lumière la nature complexe de la formation des éléments et les processus complexes qui se produisent au-delà du domaine de notre laboratoire.

Journal de référence:

Ian U. Roederer, Nicole Vassh, Erika Holmbeck et al. Les modèles d'abondance des éléments dans les étoiles indiquent la fission de noyaux plus lourds que l'uranium. Science. DOI : 10.1126/science.adf1341