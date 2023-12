Un système laser révolutionnaire fait progresser la précision chirurgicale

Dans le cadre d'un développement révolutionnaire, une équipe de chercheurs de l'Université de Bâle a créé un système laser révolutionnaire qui a le potentiel de transformer les procédures chirurgicales. Ce système multifonctionnel combine trois fonctionnalités essentielles : la coupe osseuse, le contrôle de la profondeur de coupe et la différenciation des tissus. En intégrant ces capacités, l’équipe a surmonté les limitations précédentes et a considérablement amélioré l’utilisation sûre et efficace des lasers en chirurgie.

Le nouveau système laser utilise trois lasers focalisés sur un seul point. Le premier laser agit comme un capteur de tissu, balayant la zone autour du site de coupe osseuse et analysant la composition des échantillons de tissus vaporisés à l'aide d'un spectromètre. Cette analyse crée une carte détaillée distinguant les os des tissus mous. Une fois ce processus de cartographie terminé, le deuxième laser, spécifiquement conçu pour la coupe osseuse, est activé et cible les zones identifiées comme osseuses sur la carte générée. Simultanément, le troisième laser, un système optique, surveille en permanence la profondeur de la coupe pour éviter tout dommage involontaire aux couches de tissus plus profondes.

Ce qui distingue ce système laser, c’est sa capacité à fonctionner de manière autonome, sans intervention humaine, tout en vérifiant en permanence que le bon tissu est coupé. La précision du système a été démontrée par des tests sur des os et des tissus de fémur de porc, atteignant une précision à l'intérieur d'infimes fractions de millimètre. De plus, la vitesse du système laser est comparable à celle des méthodes chirurgicales conventionnelles, garantissant des procédures efficaces et rapides.

Bien que les recherches soient toujours en cours, des efforts sont en cours pour réduire davantage la taille du système. Les premières étapes se sont concentrées sur la condensation des lasers optiques et de découpe dans une unité de la taille d'une boîte d'allumettes. L'objectif ultime est d'incorporer le capteur tissulaire et de miniaturiser l'ensemble de l'installation pour l'adapter à un endoscope, permettant ainsi des chirurgies mini-invasives.

Les applications potentielles de ce système laser avancé sont vastes. Les chirurgiens pourraient bénéficier d’une différenciation plus précise entre les tumeurs et les tissus sains, minimisant ainsi l’ablation des tissus environnants non affectés. De plus, la découpe laser contrôlée permet des formes de découpe innovantes, améliorant ainsi l'intégration des implants osseux aux structures osseuses existantes.

Le Dr Arsham Hamidi, auteur principal de l'étude, souligne les avantages de l'utilisation des lasers en chirurgie. La coupe sans contact réduit le risque d'infections, tandis que des incisions plus petites et plus précises favorisent une cicatrisation plus rapide des tissus et réduisent les cicatrices.

Ce système laser pionnier marque une avancée significative en matière de précision chirurgicale et a le potentiel de révolutionner les procédures chirurgicales dans divers domaines médicaux. L’avenir de la chirurgie assistée par laser semble prometteur, avec de meilleurs résultats pour les patients et des techniques chirurgicales améliorées à l’horizon.

