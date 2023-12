Les émissions de méthane des canaux des villes néerlandaises sont bien supérieures aux estimations précédentes

By

Des chercheurs de l’Université Radboud ont découvert que les émissions de méthane provenant des canaux des villes néerlandaises étaient considérablement sous-estimées. Le microbiologiste Koen Pelsma a mené une étude sur les émissions de méthane des canaux d'Amsterdam, Zaandam, Leiden et Zwolle. Ses recherches consistaient à utiliser une carotteuse et une chambre de mesure flottante pour collecter des échantillons d'eau et de sol dans les canaux.

Pelsma a découvert la présence de microbes mangeurs de méthane dans tous les canaux, indiquant la présence de méthane. En plus de mesurer les émissions de méthane, Pelsma a également évalué la qualité de l'eau des canaux. Ses recherches ont révélé que cinq des six villes étudiées rejetaient du méthane.

L’un des résultats surprenants de l’étude a été la découverte que les bulles souvent observées remontant à la surface dans les canaux sont en réalité du méthane et non produites par les poissons comme on le pensait auparavant. Pelsma suggère que ces bulles pourraient être responsables d’une part importante des émissions de méthane.

Les recherches ont également consisté à gratter la couche de biofilm présente sur les parois des quais. Pelsma a trouvé des bactéries mangeuses de méthane dans le biofilm, indiquant leur rôle dans la consommation de méthane.

Malgré la prédominance des canaux dans les villes néerlandaises, les recherches sur les émissions de méthane de ces voies navigables manquent. Pelsma souligne la nécessité de poursuivre les recherches pour comprendre les sources de méthane dans les canaux et développer des stratégies pour réduire les émissions.

Les caractéristiques uniques des canaux, telles que l’absence de lit ou de berge et les perturbations constantes causées par la circulation des bateaux, en font des environnements difficiles à étudier. Cependant, étant donné que 12.5 % des petites eaux de surface aux Pays-Bas sont des canaux urbains, il est crucial de mieux comprendre leurs émissions de méthane.

Cette recherche souligne l'importance de prendre en compte les eaux urbaines, telles que les canaux, dans les calculs des émissions de méthane. En sous-estimant ces émissions, des études antérieures ont pu fausser l’évaluation globale des émissions de gaz à effet de serre. Les résultats de cette étude soulignent la nécessité de recherches plus complètes sur les émissions de méthane provenant des canaux et autres plans d’eau urbains.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les émissions de méthane des canaux des villes néerlandaises sont bien supérieures aux estimations précédentes