Un homme du Michigan découvre une météorite précieuse après 80 ans

Un homme du Michigan possédait sans le savoir l’une des plus grosses météorites de l’État pendant plus de 80 ans jusqu’à ce qu’elle soit récemment identifiée et vendue pour une somme importante. David Mazurek, qui a acheté une ferme à Edmore, Michigan en 1988, est tombé sur la météorite lors de l'inspection de la propriété. L’ancien propriétaire utilisait la pierre de 22 livres comme butée de porte depuis des décennies, ignorant sa valeur.

Mazurek avait parfois apporté la roche à l'école de ses enfants pour la montrer et la raconter, mais ce n'est que lorsqu'il a remarqué la demande croissante et la rentabilité des morceaux de météorite qu'il a décidé de la faire examiner. Il a contacté Mona Sirbescu, géologue à la Central Michigan University, qui avait déjà reçu des demandes similaires sans résultats significatifs.

Sirbescu a immédiatement reconnu la nature particulière de la roche, qu'elle a surnommée la météorite Edmore. Après analyse, il a été déterminé qu’il s’agissait d’une grosse météorite de fer-nickel avec une quantité substantielle de nickel, représentant environ 12 pour cent de sa composition. Sirbescu a déclaré qu'il s'agissait du spécimen le plus précieux qu'elle ait jamais rencontré, tant financièrement que scientifiquement.

Après avoir vérifié son authenticité, Mazurek a vendu la météorite au planétarium Abrams de la Michigan State University pour 75,000 10 $. En signe de gratitude, il a promis XNUMX pour cent du produit de la vente au département des sciences de la terre et de l'atmosphère de la CMU, où Sirbescu avait identifié la roche. La météorite trouvera probablement sa place dans un musée ou sera vendue à des collectionneurs cherchant à profiter de sa rareté et de son importance scientifique.

Cette histoire fascinante rappelle que des objets précieux et extraordinaires peuvent parfois se trouver dans les endroits les plus inattendus, attendant d'être découverts après de nombreuses années d'obscurité.