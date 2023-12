D'anciennes communautés microbiennes découvertes dans le désert isolé d'Atacama

By

Les scientifiques ont fait une découverte étonnante dans le désert d’Atacama, mettant au jour un écosystème « extraterrestre » comme jamais auparavant. Situé dans la Puna de Atacama en Argentine, l'écosystème est constitué de lagons aux eaux cristallines entourés de vastes plaines salées. Cet environnement isolé et inhospitalier, avec son manque de pluie et son intense soleil, rend difficile la survie de la plupart des animaux et des plantes.

Le géologue Brian Hynek est tombé sur le réseau de lagons en étudiant des images satellite. Avec l'aide de la microbiologiste Maria Farías, ils se sont aventurés sur le site et ont découvert un réseau de 12 lagunes s'étendant sur 25 acres. Ce qui a rendu cette découverte vraiment remarquable, c'est la présence d'énormes monticules de végétation verte, appelés stromatolites, au fond des lagons.

Les stromatolites sont des communautés microbiennes complexes qui forment des monticules rocheux au fur et à mesure de leur croissance. Les monticules découverts dans les lagons d'Atacama ressemblent beaucoup à d'anciennes communautés de stromatolites qui existaient à une époque où l'oxygène était presque inexistant dans l'atmosphère terrestre.

Des observations préliminaires suggèrent que ces lagons pourraient être l’un des meilleurs exemples modernes des premiers signes de vie sur Terre. Les couches rocheuses des stromatolites étaient principalement constituées de gypse, un minéral couramment observé dans les fossiles de stromatolites mais absent dans les stromatolites modernes.

L’environnement des lagons ressemble beaucoup aux conditions de la Terre antique, avec ses eaux salées et acides et son exposition à un rayonnement solaire intense. Cette découverte fournit non seulement un aperçu des premiers signes de vie sur notre planète, mais a également des implications pour comprendre comment la vie a pu apparaître sur Mars.

Cependant, cet écosystème unique pourrait être menacé par une opération minière de lithium prévue dans la région. Si l’exploitation minière commençait, les lagunes d’Atacama pourraient être irrémédiablement endommagées ou détruites. Les scientifiques espèrent mener d'autres expériences pour étudier les stromatolites et protéger ces sites avant qu'il ne soit trop tard.

La découverte de ces anciennes communautés microbiennes dans un endroit aussi éloigné rappelle tout ce qu’il reste encore à explorer et à comprendre sur notre planète.

