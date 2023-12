De nouvelles informations sur les explosifs à haute énergie dévoilées grâce à des expériences pompe-sonde

By

Comprendre la cinétique de réaction complexe des matériaux énergétiques est primordial lorsqu’il s’agit de leurs caractéristiques de détonation et de leur sécurité. Bien que les études expérimentales et la modélisation précise comportent leurs défis, les développements récents dans les expériences pompe-sonde ont jeté un nouvel éclairage sur ces explosifs à haute énergie.

Les chercheurs chinois ont fait des progrès significatifs dans l’étude de la cinétique de réaction et des processus dynamiques des explosifs puissants à l’aide de grandes installations laser. Dans une étude publiée dans la revue Energetic Materials Frontiers, l’équipe a décrit les techniques sophistiquées utilisées dans les expériences pompe-sonde et leur examen de ces matériaux.

Les chercheurs ont utilisé diverses méthodes telles que l’imagerie dynamique des flyers, la dynamique des états excités, la diffraction dynamique des rayons X et la détonation excessive pour mieux comprendre les complexités de la cinétique des réactions explosives. En examinant la déformation interne, la transition de phase et la dynamique ultrarapide, l’équipe a atteint des résolutions spatiales et temporelles élevées.

L’un des principaux défis rencontrés dans ces expériences est le développement de nouveaux diagnostics in situ capables de capturer des longueurs allant de l’angström au millimètre. L’objectif ultime est d’obtenir une imagerie femtoseconde avec une résolution spatiale à l’échelle atomique, combinant des sondes optiques et à rayons X ou d’autres sondes de particules pour étudier les réactions chimiques aux surfaces et interfaces des matériaux.

L’étude met en évidence quatre étapes cruciales. Premièrement, la plage de pression configurable est obtenue grâce à des mécanismes de chargement laser qui conduisent l’allumage des explosifs jusqu’à une détonation excessive. Deuxièmement, la radiographie aux rayons X transitoires à haute résolution permet d’étudier l’évolution microstructurale sous charge dynamique.

En outre, comprendre la structure cristalline, la fraction de phase, la taille des grains et les produits de réaction chimique des explosifs sous chargement dynamique est crucial pour comprendre leurs mécanismes d’allumage et de détonation. Enfin, la spectroscopie laser ultrarapide permet d’examiner les changements structurels suite à une activation électronique ou vibratoire.

Ces expériences pompe-sonde ouvrent la voie à l’étude des réactions complexes impliquant l’effet de couplage de réactions chimiques et d’ondes de choc. En approfondissant la rupture/formation de liaisons, les populations énergétiques, les changements structurels et la cinétique sous charge dynamique, de nouvelles percées dans le domaine des explosifs à haute énergie peuvent être réalisées.

Dans l’ensemble, les progrès réalisés dans la compréhension des processus dynamiques des explosifs à haute énergie grâce aux expériences pompe-sonde dans les installations laser offrent des informations précieuses sur leur comportement et ouvrent la voie à des mesures de sécurité améliorées.

Journal de référence:

Chu, G., et coll. (2023). Progrès récents dans la recherche sur le processus dynamique des explosifs à haute énergie grâce à des expériences pompe-sonde dans des installations laser à haute intensité. Frontières des matériaux énergétiques. /doi.org/10.1016/j.enmf.2023.06.003

Source : Frontières des matériaux énergétiques (https://www.sciencedirect.com/journal/energetic-materials-frontiers)