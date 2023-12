Les astronomes s'apprêtent à assister à une spectaculaire pluie de météores

Résumé : Les passionnés d'astronomie vont se régaler puisque la très attendue pluie de météores des Géminides est sur le point d'éblouir le ciel nocturne. Avec un pic attendu pouvant atteindre 120 météores par heure, cet événement annuel promet d'être une expérience mémorable pour ceux qui pourront braver les températures froides.

Bien que largement considérés comme le « roi des pluies de météores », les Géminides sont relativement rares, ne se produisant qu’une fois par an. La pluie de cette année sera particulièrement remarquable, puisque Chris Curwin, un astronome amateur, affirme que les météores commenceront vers 8 heures, apparaissant initialement vers l'horizon inférieur. Au fur et à mesure que la nuit avance, les météores deviendront plus visibles, atteignant leur apogée vers 10 heures et se poursuivant jusqu'aux petites heures du matin.

Ce qui rend les Géminides si captivantes, c'est qu'elles ne nécessitent aucun équipement spécial : juste vos yeux. Curwin a souligné que les observateurs d'étoiles n'ont pas besoin de se concentrer sur une direction spécifique ; au lieu de cela, ils peuvent profiter du spectacle fascinant depuis n’importe quel point de vue. "C'est un peu comme si des flocons de neige se dirigeaient vers votre pare-brise : quand ils le font, vous les voyez venir vers vous, mais lorsqu'ils passent devant vos fenêtres, vous voyez davantage une traînée", a-t-il expliqué.

La pluie de météores semble émaner de la constellation des Gémeaux et serait causée par des débris de l'astéroïde 3200 Phaethon, qui orbite autour du soleil tous les un an et demi. Pour garantir la meilleure expérience visuelle, Curwin a recommandé de s'aventurer loin des lumières de la ville afin de minimiser la pollution lumineuse. De plus, il a conseillé de permettre à vos yeux de s’adapter à l’obscurité en évitant de regarder votre téléphone. Au fur et à mesure que la nuit avance, il est conseillé de s'habiller chaudement pour lutter contre les températures fraîches.

Bien que mercredi soir offre une opportunité d'observation maximale, la pluie de météores devrait se poursuivre pendant encore plusieurs jours. En cas de couverture nuageuse, les passionnés sont invités à réessayer la nuit suivante. Alors préparez-vous à embrasser la beauté du cosmos et préparez-vous à un spectacle spectaculaire dans le ciel nocturne.