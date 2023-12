Découvrez la spectaculaire pluie de météores des Géminides au Nouveau-Brunswick

By

Préparez-vous à assister à un spectacle époustouflant d’étoiles filantes alors que la pluie de météores annuelle des Géminides illumine le ciel du Nouveau-Brunswick. Connu comme le « roi des pluies de météores », ce phénomène céleste promet d’être une expérience inoubliable pour les astronomes.

L'astronome amateur Chris Curwin explique que la pluie de météores des Géminides produira un nombre impressionnant de météores, jusqu'à 120 par heure. L'extravagance débutera vers 8 heures près de l'horizon inférieur, devenant progressivement plus visible et atteignant son apogée à 10 heures. Au fur et à mesure que la nuit avance, les météores orneront le ciel jusqu'aux petites heures du matin.

L’un des aspects remarquables de la pluie de météores des Géminides est que vous n’avez besoin d’aucun équipement spécial pour profiter du spectacle. Sortez simplement, laissez vos yeux s'adapter à l'obscurité et admirez le spectacle. Curwin compare l'expérience à des flocons de neige s'approchant de votre pare-brise, laissant des traces fascinantes à leur passage.

Les météores semblent rayonner depuis la constellation des Gémeaux, mais ils sont en réalité produits par les débris d’un astéroïde appelé 3200 Phaethon. Cet astéroïde, d'environ six kilomètres de diamètre, tourne autour du soleil tous les un an et demi.

Pour une expérience visuelle optimale, trouvez un endroit éloigné des lumières vives de la ville. Permettre à vos yeux de s’adapter à l’obscurité améliorera considérablement votre capacité à voir les météores avec clarté. N'oubliez pas de vous habiller chaudement lorsque vous vous aventurez dans la nuit fraîche.

Alors que l'exposition de mercredi soir devrait être le point culminant de la pluie de météores, le spectacle se poursuivra encore quelques jours. Si le mauvais temps obstrue votre vue ce soir, vous aurez l'occasion d'assister à ce spectacle céleste dans les jours suivants.

Ne manquez pas cette occasion extraordinaire d'admirer les feux d'artifice de la nature. Préparez-vous à vivre une expérience impressionnante alors que la pluie de météores des Géminides offre un spectacle éblouissant dans le ciel du Nouveau-Brunswick.