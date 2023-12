Explorer le ciel nocturne : Jupiter et ses lunes

En janvier, les astronomes ont la possibilité d'observer la brillante planète Jupiter dans le ciel du sud-est pendant la soirée. En tant qu'objet semblable à une étoile le plus brillant du ciel après le coucher du soleil, Jupiter est facilement perceptible. Au cours des prochaines semaines, Jupiter se déplacera lentement vers l’est devant le Bélier.

Pour localiser Jupiter, il suffit de regarder vers le sud-est où il sera positionné à mi-hauteur dans le ciel. Un conseil utile consiste à tendre la main et à serrer le poing, avec votre pouce vers le haut. La distance entre le poing et l'articulation du pouce jusqu'à l'articulation du petit doigt est d'environ 10 degrés, ce qui peut être utilisé comme référence pour déterminer la proximité de Jupiter avec les étoiles voisines.

Hamal, l'étoile la plus brillante du Bélier, se trouve à plus de 11 degrés en bas à droite de Jupiter, tandis que Menkar, qui fait partie de la constellation de Cetus, se trouve à plus de 14 degrés en haut à droite. Ces étoiles peuvent être vues à environ un poing de Jupiter, bien que dans les zones urbaines et suburbaines, des jumelles puissent être nécessaires pour les observer à travers le voile de l'éclairage extérieur.

À l’aide d’une main ferme et de jumelles, il est également possible d’observer jusqu’à quatre des plus grandes lunes de Jupiter, connues sous le nom de satellites galiléens. Ces lunes peuvent être trouvées à différentes positions de chaque côté de Jupiter chaque nuit, et leurs changements orbitaux peuvent être observés sur plusieurs heures.

De plus, grâce à un télescope, les observateurs d'étoiles peuvent apercevoir la grande tache rouge de Jupiter, une énorme tempête dans l'atmosphère de la planète présente depuis au moins 400 ans. Les meilleures heures d'observation de la Grande Tache Rouge au cours de cette semaine sont les suivantes : 1er janvier – 2 h 05 et 9 h 56, 2 janvier – 5 h 47, 3 janvier – 11 h 35, 4 janvier – 7 h 26. Du 6 janvier à 1 h 13, du 9 janvier à 05 h 7 (bas dans le ciel à l'ouest) et de 4 h 56, et du XNUMX janvier à XNUMX h XNUMX. À Chicago, cela se produit seulement vingt minutes après le coucher du soleil.

Le 6 au soir, les astronomes pourront également observer les ombres des lunes Europe et Ganymède sous la Grande Tache rouge, environ trente minutes avant qu'elle n'atteigne son meilleur emplacement d'observation.

Prenez un moment pour sortir et explorer le ciel nocturne, alors que le brillant Jupiter vous attend dans le ciel du soir du sud-est, offrant une vue fascinante aux astronomes et aux passionnés d'astronomie.