Une étude révèle que des astéroïdes dotés d'une rotation semblable à une boule courbe influencent la forme des cratères d'impact de la Terre

Une étude récente a révélé de nouvelles informations sur la formation de cratères d'impact sur Terre. Contrairement aux croyances antérieures, ce n’est pas seulement la vitesse de l’astéroïde qui joue un rôle dans la forme des cratères, mais aussi la rotation et l’agglutination de l’astéroïde.

La recherche, publiée dans la revue Physical Review E, suggère que des astéroïdes agglomérés vaguement liés avec des rotations en forme de boule courbe sont responsables de la création de certains des cratères de forme unique de la Terre. L'étude s'est concentrée sur le cratère Barringer en Arizona, vieux d'environ 49,000 XNUMX ans et qui ressemble à un bol enfoncé dans le sol.

Traditionnellement, on pensait que la rotation des astéroïdes créerait des cratères plus profonds. Cependant, l’étude a révélé que des « tas de décombres » en rotation rapide, similaires à ceux trouvés dans l’astéroïde Bennu, produisent en réalité des cratères plus larges et moins profonds. Cela est dû au fait que les composants faiblement liés de ces astéroïdes se sont dispersés lors de l’impact, créant ainsi une zone d’impact plus large.

Comprendre les différents types de cratères et comment ils se forment est crucial pour que les scientifiques puissent mieux comprendre les processus impliqués. En étudiant la rotation et l'agglutination des astéroïdes, les chercheurs espèrent percer les mystères de la formation des cratères d'impact et comment les matériaux provenant de l'impacteur se sont propagés après une collision.

Cette découverte met en évidence l’importance de prendre en compte des paramètres négligés tels que la rotation et l’agglutination dans l’étude des corps célestes. Il remet en question les hypothèses antérieures et ouvre de nouvelles voies pour des recherches plus approfondies dans ce domaine.

Alors que nous continuons à explorer le système solaire et au-delà, cette étude nous rappelle qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur les forces qui façonnent notre univers et les interactions complexes entre les objets célestes.