Un aperçu de la formation d'étoiles au-delà de notre galaxie

Les astronomes ont fait une découverte révolutionnaire qui élargit notre compréhension de la formation des étoiles. Jusqu’à présent, les disques circumstellaires, ces structures tourbillonnantes de gaz et de poussière qui entourent les étoiles nouveau-nées, n’avaient été observés que dans notre propre galaxie, la Voie Lactée. Cependant, une équipe de chercheurs a maintenant détecté un disque circumstellaire dans l’une de nos galaxies voisines les plus proches, le Grand Nuage de Magellan.

L’étoile au centre de ce nouveau disque est plus grande et plus lumineuse que notre soleil, et elle grandit actuellement à mesure qu’elle accumule la matière du disque environnant. Avec une masse jusqu’à 20 fois supérieure à celle du soleil et une luminosité des milliers de fois supérieure, cette étoile est une découverte importante. Le disque nouvellement observé a un diamètre environ 10 fois plus grand que celui qui entourait le soleil lors de sa formation il y a des milliards d'années.

Située à environ 160,000 XNUMX années-lumière de la Terre, cette étoile du Grand Nuage de Magellan offre aux astronomes une opportunité unique d’étudier la formation des étoiles dans un environnement galactique différent. Le Grand Nuage de Magellan est considéré comme une galaxie satellite de la Voie Lactée et diffère de notre propre galaxie en termes de teneur en poussière et en éléments métalliques.

La détection révolutionnaire a été réalisée à l’aide du télescope ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) dans le désert d’Atacama au Chili. Grâce à ses puissantes capacités, ALMA a surmonté les limitations précédentes qui empêchaient la détection de disques circumstellaires en dehors de notre propre galaxie.

L'astronome Anna McLeod, auteur principal de l'étude, a commenté l'importance de cette découverte. "L'observation de ces disques dans d'autres galaxies est très importante car elle nous renseigne sur la façon dont les étoiles se forment dans des environnements différents de celui de la Voie lactée", a déclaré McLeod.

Bien que ce disque particulier ne soit peut-être pas propice à la formation de planètes en raison du fort rayonnement de l’étoile massive, les chercheurs espèrent détecter d’autres disques circumstellaires dans le Grand Nuage de Magellan et potentiellement également dans le Petit Nuage de Magellan. Chaque nouvelle découverte fournira des informations précieuses sur la formation des étoiles dans différentes conditions galactiques.

Cette observation révolutionnaire ouvre un nouveau domaine d’exploration, donnant aux astronomes un aperçu des mystères de la formation des étoiles au-delà des limites de notre propre galaxie.

-

QFP

Qu'est-ce qu'un disque circumstellaire ?

Un disque circumstellaire est une structure de gaz et de poussière qui entoure une étoile nouvellement formée.

Comment a été faite cette découverte ?

Cette découverte a été faite à l'aide du télescope ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) dans le désert d'Atacama au Chili.

Qu'est-ce que le Grand Nuage de Magellan ?

Le Grand Nuage de Magellan est une galaxie satellite de la Voie Lactée et l'une de nos galaxies voisines les plus proches.

Pourquoi est-il important d’étudier les disques circumstellaires d’autres galaxies ?

L'étude des disques circumstellaires dans d'autres galaxies nous aide à comprendre la formation des étoiles dans divers environnements et donne un aperçu de la façon dont les étoiles se forment dans différentes conditions galactiques.