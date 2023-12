La nouvelle comète P12/Pons-Brooks capturée par des astronomes indiens

Une équipe d'astronomes de l'Institut indien d'astrophysique (IIA) a fait une découverte passionnante en utilisant le télescope Himalayan Chandra (HCT) à Hanle, au Ladakh. Ils ont photographié avec succès la comète P12/Pons-Brooks, un objet céleste qui a suscité un intérêt considérable dans la communauté astronomique et dans les médias en raison de ses remarquables explosions de gaz et de poussière, ce qui lui a valu les surnoms de « Devil Comet » et de « Millennium Falcon ». .

Les astronomes de l'IIA ont réussi à capturer une image époustouflante de la comète P12/Pons-Brooks le 21 novembre. Cette comète, découverte pour la première fois en 1812, orbite autour du Soleil sur une période de 71 ans. Lors de ses précédentes approches vers le Soleil, les astronomes ont été témoins de multiples épisodes d'éjections de gaz et de poussière, ce qui lui a valu son apparence cornée distinctive.

« Cette fois, la comète ne fait pas exception. Depuis juillet, il a affiché quatre explosions, chacune expulsant des milliards de kilogrammes de gaz et de poussière de sa surface, le faisant brièvement s'éclaircir près de 100 fois », a décrit Margarita Safonova, astronome à l'IIA impliquée dans les observations.

La dernière explosion, qui serait causée par une accumulation de gaz provenant des fissures de la croûte glacée dues à l'exposition au soleil, s'est produite le 14 novembre, comme l'a rapporté l'IIA. À mesure que la comète poursuit son voyage, elle devrait devenir encore plus brillante dans les mois à venir, devenant éventuellement visible à l'œil nu. L'approche la plus proche du Soleil aura lieu le 21 avril 2024, et son approche la plus proche de la Terre aura lieu le 2 juin 2024, à une distance d'environ 1.5 fois celle de la Terre-Soleil.

Les passionnés d’astronomie, munis seulement de petits télescopes ou de jumelles, auront l’occasion d’observer cette fascinante merveille céleste. Réfléchissant à l'enthousiasme suscité par cette découverte, Niruj Mohan Ramanujam, responsable de la section de sensibilisation à l'IIA, a déclaré : « Les comètes ont toujours captivé notre curiosité, et nous sommes impatients de photographier cette comète avec nos télescopes dans les mois à venir pour partager son extraordinaire voyage. avec tout le monde."

Le télescope Himalayan Chandra de l'Observatoire astronomique indien à Hanle, Ladakh, où l'image a été capturée, est télécommandé depuis le campus IIA CREST à Hoskote, Karnataka.

Questions fréquentes

Q : Qu'est-ce que la comète P12/Pons-Brooks ?



R : La comète P12/Pons-Brooks est un objet céleste découvert en 1812 qui orbite autour du Soleil sur une période de 71 ans. Il a attiré l'attention des astronomes et des médias en raison de ses fréquentes explosions de gaz et de poussière.

Q : Pourquoi est-elle appelée « Comète du Diable » et « Faucon du millénaire » ?



R : La comète P12/Pons-Brooks a reçu ces surnoms en raison de son apparence et de ses remarquables explosions de gaz et de poussière.

Q : La comète P12/Pons-Brooks deviendra-t-elle visible à l'œil nu ?



R : Oui, on s'attend à ce que la comète P12/Pons-Brooks devienne plus brillante dans les mois à venir et puisse même être visible à l'œil nu.

Q : Quand auront lieu les approches les plus proches de la comète P12/Pons-Brooks du Soleil et de la Terre ?



R : L’approche la plus proche du Soleil aura lieu le 21 avril 2024, et l’approche la plus proche de la Terre aura lieu le 2 juin 2024, à une distance environ 1.5 fois supérieure à la distance Terre-Soleil.