Une nouvelle étude suggère que l’ADN de Néandertal influence les traits des personnes matinales

Résumé : Des recherches récentes indiquent que les individus qui se réveillent naturellement tôt pourraient avoir hérité de leurs ancêtres néandertaliens leurs caractéristiques matinales.

Selon une nouvelle étude, il pourrait y avoir un lien génétique entre le fait d’être un lève-tôt et l’ADN de Néandertal. Les chercheurs ont découvert que des variantes génétiques spécifiques associées au fait d’être une personne matinale sont plus fréquentes chez les personnes d’ascendance néandertalienne. Cette découverte met en lumière l’influence potentielle de nos anciens parents sur nos habitudes de sommeil et nos rythmes circadiens.

L'étude, menée par une équipe de généticiens et d'anthropologues, a analysé les génomes de milliers d'individus issus de différentes origines ancestrales. En comparant les variations génétiques associées au chronotype (la propension à être une personne du matin ou un oiseau de nuit), les chercheurs ont identifié une corrélation significative entre l'ADN de Néandertal et le fait d'être un lève-tôt.

Bien que les mécanismes exacts derrière cette corrélation soient encore à l’étude, les scientifiques pensent que certaines variantes génétiques héritées des Néandertaliens pourraient influencer notre horloge biologique interne. On pense que les Néandertaliens, comme les humains modernes, ont connu des variations dans leurs habitudes de sommeil et leurs rythmes circadiens. Par conséquent, l’héritage génétique de ces anciens humains pourrait avoir façonné les caractéristiques du sommeil que nous possédons aujourd’hui.

Cette recherche donne non seulement un aperçu de notre histoire évolutive, mais met également en valeur l’interaction complexe entre la génétique et le comportement du sommeil. Comprendre les facteurs génétiques qui contribuent à nos habitudes de sommeil peut avoir des implications pour le développement d'approches personnalisées de gestion du sommeil et de thérapies pour les personnes souffrant de troubles du sommeil.

En conclusion, cette étude suggère que nos réveils matinaux pourraient avoir des racines plus profondes que nous ne le pensions auparavant. Nos ancêtres néandertaliens nous ont peut-être transmis une prédisposition génétique à être des gens du matin, nous reliant à notre passé ancien et à la manière dont il influence nos habitudes de sommeil actuelles. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider les mécanismes génétiques spécifiques impliqués, mais cette découverte ouvre de nouvelles voies pour explorer les influences génétiques sur le comportement du sommeil.