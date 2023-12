Événement céleste rare : Bételgeuse sera occultée par l'astéroïde Leona

Lors d'un événement céleste fascinant qui se produira le 11 décembre, l'étoile brillante Bételgeuse sera temporairement occultée par l'astéroïde Leona. Bien que l’occultation ne devrait durer que quelques secondes, elle rendra Bételgeuse invisible ou considérablement atténuée. Ce phénomène rare peut être observé le long d’un chemin étroit sur Terre, le chemin de la totalité s’étendant de Guadalajara, au Mexique, jusqu’au sud de la Floride, aux Bahamas, à l’Espagne, à l’Italie, à la Grèce, à la Turquie et à l’Asie centrale.

Cependant, pour ceux qui ne vivent pas sur le chemin de la totalité, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Le projet Virtual Telescope 2.0, basé dans le sud de l'Italie, diffusera l'événement en direct, offrant ainsi à chacun la possibilité d'assister à ce spectacle céleste.

Au-delà de son attrait pour les astronomes, cet événement revêt également une grande importance pour les scientifiques. Bételgeuse, une supergéante rouge située à environ 550 années-lumière de la Terre, a longtemps intrigué les astronomes en raison de sa taille et de ses baisses imprévisibles de luminosité. L’occultation à venir présente une chance unique d’observer et de mieux comprendre le comportement et les caractéristiques de cette étoile massive.

De plus, les astronomes prévoient d’obtenir des informations sur l’astéroïde Leona. L'occultation fournira des données précieuses sur la taille, la forme, la composition, l'atmosphère potentielle de Leona et la possibilité de minuscules lunes. Ces observations contribueront à affiner notre compréhension de Leona et à affiner davantage les estimations de ses dimensions.

En étudiant l'occultation, les astronomes espèrent découvrir plus de détails sur les grandes cellules convectives de Bételgeuse, qui déterminent sa luminosité variable. Cet événement offre également l'occasion d'examiner la surface de Bételgeuse et d'en apprendre davantage sur ses caractéristiques uniques.

Que vous viviez ou non sur le chemin de l'occultation, le 11 décembre est une date à marquer dans votre calendrier. Prenez le temps de lever les yeux et d'apprécier la beauté et les merveilles de Bételgeuse, un membre éminent de la constellation d'Orion. Les événements célestes qui se déroulent dans notre ciel nocturne ne cessent de nous captiver et de nous inspirer.

