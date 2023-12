La plus grande pluie de météores depuis des années illumine le ciel nocturne

Une pluie de météores spectaculaire a illuminé le ciel nocturne jeudi soir, offrant aux observateurs un spectacle époustouflant d'étoiles filantes. La pluie de météores des Géminides, l'un des événements astronomiques les plus attendus de l'année, a atteint son apogée et a ébloui les spectateurs avec plus de 100 étoiles filantes par heure. Le spectacle à couper le souffle a duré plus de trois heures, captivant le public à travers les Émirats arabes unis.

Il a été conseillé aux amateurs désireux d'assister au spectacle céleste d'échapper aux lumières de la ville et de trouver un endroit éloigné des lampadaires pour une vue dégagée. Beaucoup ont afflué vers la nature sauvage et sereine de la région de Mleiha à Sharjah, où l'absence de pollution lumineuse permettait au ciel nocturne de briller de mille feux, tandis que les sons de la nature fournissaient une toile de fond tranquille. Les familles et les visiteurs se sont rassemblés, installant des sièges confortables sur des tapis au milieu du sable du désert, la chaîne de collines calcaires d'Al Faya et la montagne Fossil Rock ajoutant une touche majestueuse à la scène.

Au fur et à mesure que l'événement se déroulait, les participants ont été captivés par l'observation de la première étoile filante de la nuit, remplissant l'air d'exclamations excitées. La pluie de météores des Géminides, réputée comme l’une des pluies de météores les plus fiables et les plus impressionnantes, n’a pas déçu. Comme indiqué, le pic de la douche présentait jusqu'à 120 étoiles filantes rayonnantes et vives traversant le ciel nocturne par heure.

L'anticipation a grandi à mesure que la soirée avançait, et ma famille et moi avons eu la chance d'être témoins d'un nombre incroyable de 103 étoiles filantes en trois heures. Chaque traînée lumineuse a déclenché des halètements collectifs de crainte et a inspiré des conversations animées entre les observateurs d’étoiles. La nuit a atteint son apogée lorsque trois météores ont traversé le ciel simultanément, créant un spectacle impressionnant.

Notamment, l'événement organisé par le Projet archéologique et écotouristique de Mleiha n'était qu'un des nombreux rassemblements d'observation des étoiles organisés jeudi soir. Le Dubai Astronomy Group a organisé un événement au lac Al Qudra, attirant une foule de 500 participants. De plus, de nombreux habitants se sont aventurés indépendamment dans le désert à la recherche du spectacle de la pluie de météores.

La magie de la soirée n'est pas passée inaperçue puisque même les plus jeunes participants ont été captivés par le spectacle céleste. Alors que la soirée touchait à sa fin, ma fille de 7 ans, qui avait abandonné son appareil numérique pour la soirée, s'est exclamée avec joie : « J'ai vu 103 étoiles filantes, de vraies étoiles filantes ! Sa voix résonnait dans le vaste désert, témoignage de la crainte et de l'émerveillement suscités par l'un des spectacles les plus impressionnants de la nature.