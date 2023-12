Des chercheurs découvrent une source inattendue de microplastiques lors de l'ouragan Larry

Dans une révélation étonnante, un groupe d'étudiants universitaires d'Halifax se sont aventurés dans une zone rurale de Terre-Neuve pendant l'ouragan Larry pour étudier la possibilité que des microplastiques générés par l'océan soient transportés dans l'atmosphère et déposés dans des communautés vierges. Leurs découvertes ont laissé la communauté scientifique stupéfaite.

La chercheuse principale Anna Ryan, étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'Université Dalhousie, a décrit les résultats comme inattendus et étonnants. L'équipe a mené une expérience en plaçant un grand cylindre de verre près de St. Michaels, une petite communauté de la péninsule d'Avalon à Terre-Neuve, pour recueillir des échantillons d'air avant, pendant et après la tempête.

Les résultats ont été stupéfiants. La plus forte concentration de microplastiques a été découverte lors de l’ouragan Larry, avec plus de 100,000 XNUMX particules par mètre carré et par jour. Ryan a noté que ce chiffre était nettement plus élevé que n’importe quelle étude précédente sur les microplastiques atmosphériques.

L'étude révolutionnaire de l'équipe, publiée récemment dans la prestigieuse revue scientifique Nature, a mis en lumière une source de microplastiques jusqu'alors inconnue. Ils ont découvert que les particules provenaient de l’océan et avaient été soulevées dans l’atmosphère par la tempête, pour finalement atterrir dans des communautés sans méfiance.

Cette révélation a suscité des inquiétudes quant à la répartition généralisée des microplastiques dans notre environnement et aux conséquences potentielles sur les écosystèmes et la santé humaine. Les microplastiques, qui sont de minuscules particules de plastique mesurant moins de 5 mm, ont été associés à une série d'effets nocifs, notamment l'ingestion par la faune et le rejet de produits chimiques toxiques dans l'environnement.

Des recherches plus approfondies sont désormais nécessaires pour déterminer les implications à long terme de ce phénomène et son impact sur les communautés exposées à ces microplastiques en suspension dans l'air lors d'événements météorologiques extrêmes. Les résultats de cette étude soulignent l’urgence de lutter contre la pollution plastique pour prévenir une contamination accrue de notre environnement.

