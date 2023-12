Une nouvelle découverte révèle les origines des supernovae pauvres en hydrogène

Une étude révolutionnaire a enfin résolu le mystère des supernovas pauvres en hydrogène, une énigme de longue date dans le domaine de l’astrophysique. Les chercheurs ont maintenant identifié les étoiles précurseurs insaisissables responsables de ces explosions particulières : des étoiles chaudes à hélium qui ont perdu leur enveloppe riche en hydrogène.

Pendant des années, les scientifiques ont été déconcertés par l’absence d’hydrogène dans certains types de supernovae. Le manque de compréhension provenait de la difficulté d’identifier le type exact d’étoile qui donne lieu à ces explosions pauvres en hydrogène vers la fin de son cycle de vie. Cette nouvelle recherche apporte cependant de la clarté à ce phénomène déroutant.

Auparavant, les astronomes avaient émis l’hypothèse qu’environ une étoile massive sur trois subissait un processus connu sous le nom de décapage de l’enveloppe au sein des systèmes binaires, où existent des étoiles en orbite proche. Malgré cette hypothèse, seul un candidat potentiel solitaire avait été découvert jusqu’à présent.

En observant et en analysant des systèmes binaires en orbite proche, les chercheurs ont pu visualiser le fascinant transfert de masse qui se produit entre les étoiles. Cela a fourni un aperçu crucial de l’évolution de ces systèmes et du sort éventuel des étoiles impliquées. Les résultats ont révélé le rôle important joué par les étoiles chaudes à hélium, qui perdent leurs épaisses enveloppes d’hydrogène lors de ce processus de transfert de masse, donnant lieu à des supernovae pauvres en hydrogène.

Comprendre les origines des supernovae pauvres en hydrogène est une étape essentielle dans notre compréhension de l’évolution stellaire et des diverses voies qui conduisent à des événements cosmiques explosifs. Grâce à cette avancée, les scientifiques peuvent affiner leurs modèles et leurs prédictions, nous rapprochant ainsi de la percée des mystères de l’univers. Cette découverte ouvre de nouvelles voies d’exploration et suscite de nouvelles recherches sur la nature des systèmes binaires massifs et les processus qui façonnent les phénomènes célestes.