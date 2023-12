Association de la Nouvelle-Zélande au programme de recherche et d'innovation de l'UE pour favoriser l'intégration scientifique mondiale

Un récent rapport parlementaire a souligné les avantages significatifs que la Nouvelle-Zélande a à gagner en s'associant au programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne. Le rapport, réalisé par la commission parlementaire du développement économique, de la science et de l'innovation, a analysé en profondeur le traité établissant cette association et a conclu qu'il n'y avait pas d'inconvénients spécifiques. Au contraire, le rapport prédit que les bénéfices se manifesteront progressivement à moyen et long terme, conduisant à des politiques révolutionnaires, à des technologies innovantes et à une attention accrue portée à la lutte contre le changement climatique.

En adoptant ce partenariat avec le programme de recherche et d'innovation de l'UE, la Nouvelle-Zélande est sur le point de s'intégrer davantage dans la communauté scientifique internationale. La collaboration avec des scientifiques et des chercheurs européens ouvrira de nouvelles voies pour partager les connaissances, les ressources et l'expertise. Cette pollinisation croisée d'idées et de perspectives accélérera sans aucun doute les progrès dans divers domaines scientifiques, bénéficiant non seulement à la Nouvelle-Zélande mais à la communauté scientifique mondiale dans son ensemble.

L’un des principaux défis que cette association vise à relever est le changement climatique. La Nouvelle-Zélande, connue pour son engagement en faveur de la durabilité et de la gestion de l'environnement, peut s'appuyer sur la vaste expérience de l'UE en matière de recherche sur le climat et de stratégies d'atténuation. En tirant parti de cette sagesse collective, la Nouvelle-Zélande peut améliorer ses politiques, mettre en œuvre des technologies innovantes et contribuer de manière significative aux efforts mondiaux visant à lutter contre le changement climatique.

Ce rapport parlementaire met en lumière l’immense potentiel qui attend la Nouvelle-Zélande. Il souligne l'impact transformateur de ce partenariat, en soulignant que l'entrée du pays dans le programme Horizon Europe est une étape stratégique pour devenir un acteur actif sur la scène scientifique mondiale.

