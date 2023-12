Introduction

By

**Titre : Développer des thérapies innovantes pour la maladie à prions : l'histoire de Sonia Vallabh**

Dans le domaine de la recherche sur les prions, la biologiste Sonia Vallabh est devenue une figure marquante, consacrant sa vie à la compréhension et à la recherche de traitements contre la maladie à prions. Aux côtés de son mari, Eric Minikel, Vallabh a cofondé la Prion Alliance au Broad Institute du MIT et de Harvard, dans le but de diriger les efforts visant à développer des thérapies pour cette maladie dévastatrice.

Un voyage personnel

La profonde implication de Vallabh dans la recherche sur les prions découle d'une tragédie personnelle. En 2010, sa mère est tombée malade d'une maladie mystérieuse qui a rapidement dégradé sa santé. Malheureusement, elle est décédée avant la fin de l'année. L'année suivante, Vallabh a découvert que sa mère avait succombé à une maladie génétique à prion. Cette révélation a conduit Vallabh à subir des tests génétiques, pour découvrir qu'elle aussi était porteuse de la mutation qui l'exposait à un risque extrêmement élevé de développer la maladie mortelle.

Mettre l’accent sur la maladie à prions

Motivés par leurs expériences personnelles, Vallabh et Minikel ont décidé de réorienter leur carrière vers l'étude des maladies à prions. Ils se sont plongés dans la recherche, s’inscrivant à des cours du soir et finissant par quitter leur emploi pour occuper des postes de premier échelon dans la recherche biomédicale. Suivant leur passion, ils ont entamé des programmes de doctorat au Broad Institute, où ils ont créé un laboratoire commun dédié à l'étude des mécanismes des maladies à prions et à la recherche de biomarqueurs.

Un point de vue unique

En tant que patient-scientifique, Vallabh apporte une perspective distincte à la recherche sur les maladies à prions. Alors que l'accent a traditionnellement été mis sur les traitements des maladies symptomatiques, Vallabh s'intéresse particulièrement au développement de traitements préventifs. Elle estime qu’une intervention précoce est essentielle à la préservation des fonctions cérébrales, compte tenu de la progression rapide et du sombre pronostic des maladies à prions.

Cibler la protéine prion

L’objectif principal de l’article original était de développer des thérapies contre les maladies à prions. Vallabh et Minikel visent à réduire la quantité de protéine prion dans le cerveau, qui joue un rôle crucial dans la progression de la maladie. Des recherches ont montré que les souris knock-out dépourvues de protéine prion ne tombent pas malades lorsqu'elles sont exposées à des prions. Cette idée constitue la base de leur stratégie, alors qu’ils explorent des moyens de cibler les niveaux de protéines prions chez l’homme.

Nouvelles approches thérapeutiques

L'équipe de Vallabh étudie des approches thérapeutiques innovantes, notamment les oligonucléotides antisens (ASO). En utilisant l’ASO, ils peuvent potentiellement réduire les niveaux de protéines prions chez les individus à risque de maladie à prions avant que les symptômes ne se manifestent. Cette approche proactive est prometteuse pour prévenir l’apparition de la maladie et préserver les fonctions cognitives.

Foire Aux Questions (FAQ)

**Q : Qu'est-ce que la maladie à prions ?**

La maladie à prions fait référence à un groupe de troubles neurodégénératifs rares provoqués par un mauvais repliement des protéines prions normales dans le cerveau, entraînant des lésions mortelles, voire la mort.

**Q : Comment évoluent les maladies à prions ?**

Les maladies à prions progressent rapidement, les patients survivant généralement un peu plus d’un an après l’apparition des symptômes.

**Q : Qu'est-ce que l'Alliance Prion ?**

La Prion Alliance est une organisation fondée par Sonia Vallabh et Eric Minikel au Broad Institute du MIT et de Harvard. Il se concentre sur la recherche et le développement de thérapies contre les maladies à prions.

**Q : Quel est l'objectif de la recherche de Vallabh ?**

L'objectif principal de Vallabh est de développer des thérapies efficaces contre la maladie à prions, avec un accent particulier sur les traitements préventifs pouvant être administrés avant l'apparition des symptômes.

**Q : Que sont les oligonucléotides antisens (ASO) ?**

Les oligonucléotides antisens (ASO) sont de courtes séquences d'acides nucléiques qui peuvent cibler et se lier sélectivement aux molécules d'ARN, avec le potentiel de moduler l'expression des gènes et de réduire les niveaux de protéines spécifiques.