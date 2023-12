Une nouvelle technique d’imagerie révolutionnaire améliore la compréhension de la signalisation cellulaire

By

Une équipe de chercheurs du MIT a développé une technique d’imagerie révolutionnaire qui permet aux scientifiques d’observer simultanément plusieurs molécules dans les cellules vivantes. La technique, décrite dans une étude publiée dans la revue Cell, ouvre de nouvelles possibilités pour étudier les réseaux de signalisation moléculaire complexes qui pilotent la fonction cellulaire.

Dans le passé, les microscopes à fluorescence étaient limités dans leur capacité à distinguer un nombre limité de couleurs, ce qui rendait difficile la capture de la gamme complète de l'activité moléculaire au sein des cellules. Cependant, la nouvelle technique développée par le Dr Edward Boyden et son équipe surmonte cette limitation en utilisant des protéines rapporteuses fluorescentes qui clignotent à des rythmes différents. En imagerie des cellules au fil du temps et en extrayant par ordinateur chaque signal fluorescent, les chercheurs peuvent suivre simultanément les niveaux changeants de plusieurs protéines cibles.

Cette percée a des implications significatives pour notre compréhension de divers processus biologiques. En observant comment les réseaux de signaux interagissent au sein des cellules, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur des phénomènes tels que le vieillissement cellulaire, les métastases cancéreuses, ainsi que l’apprentissage et la mémoire dans le cerveau. Par exemple, la technique pourrait faire la lumière sur les changements moléculaires qui se produisent au cours des cycles de division cellulaire, ainsi que fournir une image plus claire de la réponse nutritionnelle, des changements d’expression génique et de la signalisation neuronale.

«La capacité de visualiser plusieurs molécules dans les cellules en temps réel change la donne», a déclaré le Dr Boyden. "Cela nous permet d'explorer l'interaction dynamique entre les différentes voies de signalisation et de mieux comprendre le fonctionnement des cellules."

FAQ:

Q : Comment fonctionne la nouvelle technique d’imagerie ?

R : La technique utilise des protéines rapporteuses fluorescentes qui clignotent à des rythmes différents. En imaginant les cellules au fil du temps et en extrayant par ordinateur chaque signal fluorescent, les chercheurs peuvent suivre simultanément les niveaux changeants de plusieurs protéines cibles.

Q : Quelles sont les applications potentielles de cette technique ?

R : Cette technique a le potentiel de révolutionner notre compréhension de phénomènes tels que le vieillissement cellulaire, les métastases cancéreuses, l’apprentissage et la mémoire dans le cerveau, et bien plus encore, en révélant comment les réseaux de signaux interagissent.

Q : En quoi cette technique diffère-t-elle des méthodes précédentes de microscopie à fluorescence ?

R : Les méthodes précédentes de microscopie à fluorescence étaient limitées dans leur capacité à distinguer un nombre limité de couleurs. La nouvelle technique surmonte cette limitation en augmentant de manière exponentielle le nombre de signaux moléculaires pouvant être visualisés.

Q : La mise en œuvre de cette technique est-elle complexe ?

R : Non, la mise en œuvre de cette technique est simple et peut être réalisée à l’aide de microscopes optiques de base déjà largement disponibles dans les laboratoires.