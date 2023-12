Formation de glace et protéines fongiques : dévoiler le mystère qui se cache derrière

La formation de glace semble être un processus simple, mais elle nécessite souvent l’aide de protéines produites par des champignons. Contrairement à la croyance populaire, l’eau ne gèle pas à son point de congélation supposé de 0°C (32°F). L'eau pure gèle en fait à des températures incroyablement basses, autour de -46°C (-50.8°F). Alors pourquoi gèle-t-il à 0°C de toute façon ? La réponse réside dans les protéines appelées nucléateurs de la glace.

Des organismes comme les bactéries, les insectes et les champignons génèrent des nucléateurs de glace qui déclenchent la formation de glace à des températures plus élevées que celles que l'eau pure gèlerait normalement. Des chercheurs de l’Université de l’Utah et de la Boise State University se sont penchés sur le monde des nucléateurs fongiques de la glace pour mieux comprendre leur efficacité à favoriser et à inhiber la formation de glace.

L’équipe a mené une étude sur les nucléateurs produits par le champignon Fusarium acuminatum et a découvert d’intrigantes activités de fixation et de formation de la glace. Leurs découvertes suggèrent un lien potentiel entre la croissance de la glace et l’inhibition, mettant en lumière les propriétés uniques des nucléateurs fongiques de la glace.

Les nucléateurs de glace accélèrent le processus de nucléation, au cours duquel les molécules d'eau déclenchent la formation de cristaux de glace. L'eau pure a du mal à se nucléer en raison du mouvement moléculaire constant qui empêche la formation d'un noyau cristallin. Les protéines nucléatrices de la glace aident à agréger les molécules d'eau et à former ce noyau, certains nucléateurs bactériens étant si efficaces qu'ils sont utilisés pour l'enneigement dans les stations de ski.

L’équipe a également découvert que les nucléateurs de Fusarium, bien qu’ils soient plus petits que ceux synthétisés par d’autres organismes, possèdent une efficacité exceptionnelle. Ces protéines fongiques peuvent s’unir pour créer des structures complexes qui facilitent grandement la nucléation de la glace. Même lorsque leurs niveaux étaient réduits en laboratoire, ils déclenchaient quand même le processus de nucléation.

La raison pour laquelle les champignons produisent ces nucléateurs de glace reste un mystère. Alors que les chercheurs spéculent qu’il pourrait s’agir d’une adaptation bénéfique ou d’un effet secondaire fortuit, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour découvrir le véritable objectif de leur production.

En s'inspirant des propriétés antigel des grenouilles, qui utilisent des nucléateurs de glace pour contrôler l'endroit où la glace se forme et se maintenir en vie pendant l'hibernation, les champignons pourraient-ils potentiellement avoir un mécanisme similaire ? Cette question reste sans réponse.

À mesure que les scientifiques continuent de percer les secrets des nucléateurs de glace, nous pourrions découvrir des méthodes plus efficaces pour congeler des aliments, générer de la neige, créer des nuages ​​et même congeler des cellules humaines par voie cryogénique. L’avenir recèle un potentiel d’innovations gelées.

En savoir plus dans l'histoire Web : Formation de glace et protéines fongiques : dévoiler le mystère qui se cache derrière