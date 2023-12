Un mystère vieux de 50 ans résolu : des fossiles identifiés à tort comme des plantes sont en réalité des bébés tortues

By

Une affaire qui a intrigué les scientifiques au cours des 50 dernières années a finalement été résolue. Deux petits fossiles ronds, initialement considérés comme des plantes, ont été reclassés comme bébés tortues. Les fossiles ont été collectés par un prêtre colombien nommé Padre Gustavo Huertas entre les années 1950 et 70 dans la ville de Villa de Leyva.

Au moment de leur découverte, Huertas a identifié à tort les fossiles comme étant des plantes en raison de ce qui semblait être un motif de feuille sur chaque spécimen. Cependant, une étude récente menée par des chercheurs du Field Museum de Chicago a révélé que les objets ronds sont en fait des bébés tortues.

Fabiany Herrera, membre de l'équipe de recherche, a expliqué : "Quand vous regardez cela en détail, les lignes observées sur les fossiles ne ressemblent pas aux veines d'une plante. J'étais sûr qu'il s'agissait très probablement d'os." Après une analyse plus approfondie, il a été déterminé que les fossiles remontaient à une période comprise entre 132 et 113 millions d'années, les plaçant à l'ère des dinosaures.

Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les bébés tortues venaient tout juste d'éclore lorsqu'ils ont connu leur disparition. Le paléontologue Edwin-Alberto Cadena, qui a été consulté au sujet des fossiles, a fait remarquer : « Cela ressemble définitivement à une carapace, la carapace supérieure osseuse d'une tortue. » Au fur et à mesure que des photos plus détaillées étaient examinées, il est devenu évident que les tortues étaient extrêmement jeunes. Cadena s'est émerveillée en déclarant : "C'est remarquable, car ce n'est pas seulement une tortue, mais c'est aussi un spécimen nouveau-né, elle est très, très petite."

À la lumière de cette découverte révolutionnaire, les chercheurs ont surnommé en plaisantant les fossiles « Turtwig », d’après un personnage Pokémon populaire qui est une fusion d’une tortue et d’une plante. La reclassification de ces fossiles rappelle l’évolution et l’amélioration continues de notre compréhension du monde naturel.

En savoir plus dans l'histoire Web : Un mystère vieux de 50 ans résolu : des fossiles identifiés à tort comme des plantes sont en réalité des bébés tortues