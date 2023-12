Une nouvelle étude montre que les feux d'artifice ont un impact négatif sur la migration des oiseaux

Une récente étude internationale menée par des chercheurs de l'Université d'Amsterdam a mis en lumière les effets néfastes des feux d'artifice sur les populations d'oiseaux lors des célébrations du Nouvel An. L’étude, intitulée « Fireworks Disturbance Across Bird Communities » et publiée dans la revue Frontiers in Ecology and the Environment, appelle à la création de grandes zones sans feux d’artifice dans le monde entier.

L'étude a utilisé les données des radars météorologiques et du dénombrement des oiseaux pour analyser les réactions de vol immédiates des oiseaux en réaction aux feux d'artifice. Les chercheurs ont découvert que l'utilisation massive de feux d'artifice le soir du Nouvel An avait un impact sur les oiseaux jusqu'à une distance de 10 kilomètres. Les effets sont plus prononcés dans les cinq premiers kilomètres, mais il y a encore beaucoup plus d’oiseaux qui volent dans un rayon de 10 kilomètres par rapport aux nuits normales.

L'étude a révélé que les oiseaux plus gros, comme les oies, les canards et les mouettes, sont particulièrement affectés par les feux d'artifice. Ces oiseaux volent à des altitudes remarquables pendant des heures après le début du feu d'artifice, ce qui peut entraîner des risques tels qu'une exposition aux intempéries ou des accidents dus à la panique.

Les conséquences des feux d'artifice sur les populations d'oiseaux sont particulièrement graves aux Pays-Bas, où 62 % de tous les oiseaux vivent dans un rayon de 2.5 kilomètres autour des zones habitées. Cela pose des défis aux oiseaux pendant les mois froids de l’hiver, lorsque la conservation de l’énergie est cruciale.

Pour atténuer ces impacts négatifs, les chercheurs suggèrent de mettre en place des zones sans feux d'artifice et de réduire l'utilisation de feux d'artifice bruyants et explosifs. Ils proposent d’explorer des alternatives telles que des spectacles de drones ou des feux d’artifice décoratifs sans détonations bruyantes pour minimiser les perturbations des populations d’oiseaux.

Outre l’impact sur les oiseaux migrateurs, il convient de considérer les effets globaux des feux d’artifice sur la faune. Bien que cette étude se soit concentrée sur les populations d'oiseaux, d'autres animaux, notamment les chiens et les animaux de compagnie, peuvent également subir des traumatismes et de la détresse en raison des bruits forts associés aux feux d'artifice.

La mise en œuvre de mesures visant à réduire les effets négatifs des feux d'artifice sur la faune peut conduire à des célébrations plus respectueuses de l'environnement tout en préservant l'esprit de joie et de festivité.