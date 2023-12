Un monde perdu découvert dans le désert argentin de Puna de Atacama

By

Une découverte récente dans le désert argentin de Puna de Atacama a dévoilé un monde caché dans les lagons de ce désert de haut plateau. Jusqu'alors inconnu de la science, cet environnement abrite un système de lagunes entourées de plaines salées. Avec son extrême aridité, le désert de Puna de Atacama est inhospitalier pour la plupart des formes de vie, mais les chercheurs ont désormais documenté un écosystème florissant au sein de ces lagons.

La microbiologiste Maria Farías et le professeur Brian Hynek de l'Université du Colorado à Boulder sont tombés sur ce monde caché lors d'une expédition l'année dernière. Les scientifiques se sont lancés dans un voyage difficile, conduisant pendant neuf heures sur un chemin de terre et restant dans un petit village. Guidé par des images satellite, Hynek a remarqué ce qui semblait être un réseau de lagons, ce qui les a motivés à explorer davantage.

Malgré les difficultés, leurs efforts ont porté leurs fruits lorsque Hynek et Farías ont découvert 12 lagons s'étendant sur 25 acres. Dans l’eau, ils ont observé de magnifiques stromatolites – des communautés microbiennes qui forment de grands monticules de roche. Ces stromatolites ressemblent à ceux qui existaient sur Terre il y a des milliards d’années au début de la période achéenne.

L’importance de cette découverte va au-delà de la compréhension de la vie ancienne sur Terre. Hynek suggère que les lagons pourraient donner un aperçu de la façon dont la vie a pu se développer sur Mars, qui était autrefois semblable à la Terre. En étudiant ces communautés modernes, les scientifiques peuvent acquérir des connaissances précieuses sur ce qu’il faut rechercher lors de l’examen des roches martiennes à la recherche de signes de vie passée.

Malheureusement, il est urgent de mener d’autres expériences et recherches dans cet environnement unique, car une entreprise a déjà loué la zone pour l’extraction du lithium. Le projet minier pourrait potentiellement altérer et transformer à jamais les lagons. Malgré cette menace, le professeur Hynek reste étonné par cette découverte et souligne l’impact profond qu’elle pourrait avoir sur la compréhension scientifique.

De telles découvertes nous rappellent que même dans notre monde moderne, des merveilles cachées attendent d’être révélées. Le désert de Puna de Atacama nous rappelle brutalement les mystères qui se cachent encore sous la surface de la Terre.