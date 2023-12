Le trou coronal du Soleil suscite l'intérêt pour l'activité solaire

Résumé : Le trou coronal du Soleil, qui est environ cinq fois plus grand que Jupiter, fait actuellement sensation dans le système solaire. Bien que le trou s’éloigne de la Terre, il a récemment émis des particules dans notre direction, provoquant une légère tempête solaire. Les trous coronaux sont de vastes zones où le champ magnétique du Soleil s'ouvre, apparaissant sous forme de taches sombres dans les longueurs d'onde ultraviolettes. Le récent trou coronal mesure environ 800,000 XNUMX kilomètres, ce qui le rend nettement plus grand que le diamètre de Jupiter. Les vents solaires provenant du trou peuvent interagir avec la magnétosphère terrestre et créer de magnifiques aurores. Même si les tempêtes solaires peuvent potentiellement interférer avec les réseaux électriques et les systèmes de communication, les effets de la récente tempête ont été minimes.

Une activité solaire sans précédent suscite l’intérêt pour les phénomènes solaires

Le porteur de lumière du Soleil a été particulièrement actif ces derniers temps, attirant l'attention des scientifiques et des astronomes. Un trou coronal gigantesque, dépassant de cinq fois la taille de Jupiter, a été observé en train de projeter des particules dans le système solaire. Cet événement a suscité l'intérêt et la curiosité concernant le comportement du Soleil.

Le Soleil subit des cycles d’activité accrue, appelés maximum solaire, suivis de périodes de calme relatif, appelés minimum solaire. Ces cycles coïncident avec des cycles magnétiques, au cours desquels les pôles nord et sud du Soleil inversent leur position. Le prochain maximum solaire devrait se produire vers 2024.

Les trous coronaux sont des phénomènes fascinants qui se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil révèle de vastes ouvertures. Ces trous ne peuvent être observés que dans les longueurs d’onde ultraviolettes, apparaissant sous forme de taches sombres plus froides et plus sombres que leur environnement. Le trou coronal actuel s’est éloigné de la Terre, mesurant 800,000 XNUMX kilomètres le long de son axe le plus long.

Auparavant, le trou coronal faisait face à la Terre, provoquant une légère tempête solaire qui s'est produite les 4 et 5 décembre. Les vents solaires provenant du trou interagissent avec la magnétosphère terrestre, produisant des phénomènes naturels comme des aurores captivantes. Même si les tempêtes solaires peuvent potentiellement perturber les réseaux électriques, les opérations des satellites et les systèmes de communication, la récente tempête n’a atteint que les niveaux G1 à G2, provoquant des effets minimes.

L'activité intensifiée du Soleil a suscité l'intérêt des scientifiques, incitant les chercheurs à approfondir les mystères de notre étoile. En étudiant ces phénomènes, les scientifiques espèrent mieux comprendre le comportement du Soleil et ses implications pour notre planète.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le trou coronal du Soleil suscite l'intérêt pour l'activité solaire