Formation de la Terre : nouvelles perspectives sur l'existence d'éléments essentiels à la vie

Les chercheurs croient depuis longtemps que les éléments cruciaux nécessaires à la vie, comme le soufre et l’azote, ont été amenés sur Terre par le biais d’impacts d’astéroïdes. Cependant, une étude récente remet en question cette théorie, suggérant que ces éléments essentiels, appelés volatils, pourraient avoir existé sur Terre depuis le tout début.

L'étude, publiée dans Science Advances, s'est concentrée sur les chalcogènes, un groupe d'éléments volatils comprenant le soufre, le sélénium et le tellure. Ces éléments sont connus pour s’évaporer facilement par rapport à d’autres comme le carbone et l’hydrogène. En comprenant comment ces substances volatiles sont apparues et ont atteint la Terre, les scientifiques acquièrent des informations précieuses sur l'histoire géologique de la planète et sur l'habitabilité potentielle d'autres mondes terrestres.

Traditionnellement, la théorie du « placage tardif » suggère que la Terre s'est formée à partir de matériaux pauvres en substances volatiles et les a acquises plus tard grâce aux impacts de corps riches en substances volatiles dans le système solaire externe. Cependant, la nouvelle recherche remet en question cette théorie, en proposant que la Terre possédait tous les éléments volatils essentiels à la vie lors de sa formation. Ces résultats concordent avec une autre étude axée sur l'origine de l'eau sur Terre, confirmant davantage l'idée selon laquelle les substances volatiles de la Terre étaient présentes dès le début.

Pour étudier l’origine des substances volatiles, les chercheurs ont utilisé une technique informatique appelée calcul des premiers principes. Cette technique leur a permis d'analyser le comportement des isotopes, variantes d'un élément avec différents nombres de neutrons. En comparant leurs prévisions isotopiques avec les mesures réelles des isotopes du chalcogène sur Terre, les chercheurs ont découvert que de nombreuses substances volatiles étaient retenues tout au long de la formation terrestre, contrairement aux hypothèses précédentes.

Bien que cette étude se soit concentrée sur les chalcogènes, les recherches futures sont encouragées à explorer d'autres substances volatiles essentielles à la vie, telles que l'azote. De plus, des recherches plus approfondies sur le comportement de ces éléments dans des conditions extrêmes pourraient fournir des informations précieuses sur la formation de la Terre et sur l'habitabilité potentielle des exoplanètes.

En remettant en question des théories de longue date et en apportant un nouvel éclairage sur les débuts de l'histoire de la Terre, cette recherche ouvre des possibilités passionnantes pour comprendre les origines des éléments essentiels au maintien de la vie.

En savoir plus dans l'histoire Web : Formation de la Terre : nouvelles perspectives sur l'existence d'éléments essentiels à la vie