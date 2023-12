Early Birds : l'ADN de Néandertal lié aux gens du matin

By

Une nouvelle étude suggère que les personnes qui préfèrent se coucher et se lever tôt pourraient partager le même ADN que les Néandertaliens et un autre parent disparu. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont comparé les gènes liés à l'émergence précoce de l'homme moderne avec l'ADN des Néandertaliens et des Dénisoviens. À l’aide d’une vaste base de données basée au Royaume-Uni, l’étude a révélé que les individus présentant les mêmes variantes génétiques précoces que les Néandertaliens étaient plus susceptibles d’auto-déclarer leur préférence pour un réveil précoce.

Le généticien évolutionniste Tony Capra de l'Université de Californie à San Francisco a expliqué que de nombreux humains modernes sont porteurs du gène Néandertalien car il a aidé leurs ancêtres à s'adapter à la vie en Europe du Nord. Le gène n’est pas directement lié au fait d’être une personne matinale, mais plutôt au fait d’avoir une horloge interne plus rapide qui peut mieux s’adapter aux variations saisonnières des niveaux de lumière. Les chercheurs suggèrent qu’à des latitudes plus élevées, où les niveaux de lumière varient considérablement tout au long de l’année, disposer d’une horloge interne plus flexible était bénéfique pour la survie.

Le professeur Mark Maslin de l'University College de Londres, qui n'a pas participé à l'étude, a commenté les résultats, affirmant que les preuves génétiques soutiennent désormais l'idée selon laquelle certains individus sont véritablement des « gens du matin ». Alors que les humains migraient de l’Afrique tropicale vers l’Eurasie, ils ont rencontré des Néandertaliens déjà adaptés au climat plus froid. L'étude fournit un aperçu plus approfondi des similitudes génétiques entre les humains modernes et leurs parents disparus.

Les Néandertaliens et les Dénisoviens ont vécu des centaines de milliers d'années, chassant et cueillant, avant de disparaître des archives fossiles il y a environ 40,000 XNUMX ans. Cette recherche met en lumière l’héritage génétique que ces anciens parents ont laissé chez l’homme moderne, contribuant ainsi à expliquer les fondements biologiques des habitudes de sommeil et des rythmes circadiens.