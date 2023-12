Suricates : le côté obscur des créatures mignonnes

By

Résumé : Des recherches récentes révèlent que derrière leur adorable apparence, les suricates possèdent une nature impitoyable et mortelle. Les suricates femelles, en particulier, présentent des comportements extrêmes pour éliminer leurs rivaux et affirmer leur domination. Ces résultats mettent en lumière les facteurs génétiques et hormonaux qui contribuent à l’agressivité des suricates.

Les suricates, connus pour leur gentillesse, ne sont pas aussi inoffensifs qu’il y paraît. Une étude récente menée par des scientifiques a révélé le côté le plus sombre de ces adorables créatures. Les suricates femelles, leaders de leurs groupes, sont capables d'actes impitoyables pour maintenir leur suprématie.

Les chercheurs ont découvert que les suricates femelles dominantes possèdent une expression génétique unique qui renforce leur système immunitaire, les rendant ainsi plus dangereuses. Les gènes responsables de leur immunité sont similaires à ceux trouvés chez les babouins mâles sauvages, où la compétition physique joue un rôle important dans la détermination des hiérarchies et de l'accouplement.

Les suricates vivent en groupes familiaux appelés foules, et la matriarche dirige le groupe. Cette femelle dominante contrôle jusqu'à 80 % de la reproduction et assoit sa domination en éliminant tout rival potentiel. Les femmes apparentées et leur progéniture deviennent des cibles d'agression s'ils constituent une menace pour le contrôle de la femme dominante.

Des recherches plus approfondies ont révélé que le déséquilibre de la reproduction chez les suricates femelles est extrême, la femelle dominante élevant jusqu'à 72 petits au cours de sa vie, tandis que les femelles de rang inférieur ne produisent aucune progéniture. Cette tendance est également observée chez les suricates mâles.

L’étude a également exploré les aspects hormonaux de la domination chez les suricates. Les hommes et les femmes dominants présentaient des niveaux plus élevés de cortisol, une hormone du stress, ce qui indique les défis auxquels ils sont confrontés au sein de leur hiérarchie sociale. Il est intéressant de noter que les suricates femelles dominantes présentaient des niveaux plus élevés d’androgènes, hormones associées à la croissance et à la reproduction.

De plus, les scientifiques ont découvert que les suricates femelles dominantes répondaient davantage aux stimuli inflammatoires que les mâles, ce qui suggère que leur corps est mieux équipé pour combattre les infections. Ces résultats confortent l’hypothèse selon laquelle le statut social est étroitement lié à l’énergie nécessaire pour atteindre la domination.

En conclusion, l’apparence innocente des suricates cache une réalité plus sombre. Les suricates femelles sont impitoyables dans leur quête de domination, éliminant leurs rivaux et assurant leur contrôle par des moyens agressifs. Les facteurs génétiques et hormonaux à l’origine de leur agressivité fournissent des informations précieuses sur la dynamique complexe de la société suricate.