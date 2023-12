Une étude révèle une diversité surprenante dans le régime alimentaire des chauves-souris

De nouvelles recherches de l'Institut Leibniz pour l'analyse des changements de la biodiversité (LIB) ont découvert une gamme étonnamment large d'espèces d'insectes consommées par les chauves-souris de Leisler grâce à l'analyse ADN de leurs excréments. L'étude, publiée dans le Biodiversity Data Journal, met en lumière les habitudes alimentaires de ces chauves-souris et souligne l'importance de comprendre les préférences alimentaires pour la conservation des espèces.

Déterminer le régime alimentaire des espèces de petits animaux, en particulier celles qui sont nocturnes, peut s'avérer difficile. L'équipe d'étude a été confrontée à des difficultés supplémentaires car les chauves-souris de Leisler vivent en forêt, ce qui les rend difficiles à localiser. Cependant, en suivant la nuit les chauves-souris avec des émetteurs radio dans la forêt, les chercheurs ont pu collecter des échantillons de déjections de chauves-souris, qui contenaient un ADN précieux.

À l’aide d’un « piège à guano » spécialement conçu, l’équipe a collecté les excréments des nids des chauves-souris. L'analyse ADN des excréments a révélé plus de 350 espèces d'insectes différentes consommées par les chauves-souris. Le menu comprenait divers papillons de nuit, mouches, moustiques, coléoptères, insectes et autres petits animaux.

En plus d’identifier les espèces d’insectes, les chercheurs ont également observé des changements dans la composition des insectes consommés au fil du temps. De fin mars à fin juin, le nombre d’espèces a augmenté régulièrement, pour ensuite diminuer à nouveau à la mi-août. Ces modèles correspondent aux modèles d’activité de certains groupes d’insectes.

Le Dr Sarah Bourlat, responsable de la section Metabarcoding au LIB, s'est dite satisfaite des résultats, soulignant l'importance de ces informations pour les efforts de conservation. En comprenant la proie préférée des chauves-souris de Leisler, les défenseurs de l'environnement peuvent mieux protéger à la fois les chauves-souris elles-mêmes et les habitats nécessaires à leurs proies.

Cette étude met en évidence la valeur de l’analyse de l’ADN dans l’étude du régime alimentaire des espèces sauvages et contribue à notre compréhension des relations complexes entre les prédateurs et leurs proies dans les écosystèmes naturels. Comprendre les préférences alimentaires et les facteurs qui les influencent est crucial pour des stratégies de conservation et de gestion efficaces.

