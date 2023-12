Une nouvelle découverte révèle que les phospholipides sont des molécules de signalisation dans les condensats cellulaires

By

Les chercheurs de Weill Cornell Medicine ont fait une découverte révolutionnaire sur le rôle des phospholipides dans les condensats cellulaires, qui sont de petits compartiments à l'intérieur des cellules. Cette découverte remet en question la croyance antérieure selon laquelle les phospholipides fonctionnent principalement dans les membranes cellulaires et ouvre de nouvelles voies de recherche en biologie cellulaire. Cela a également des implications potentielles pour l'étude des maladies neurodégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la maladie d'Alzheimer.

Les condensats cellulaires, également appelés condensats biomoléculaires, sont des gouttelettes ressemblant à de l'huile constituées de protéines et de molécules d'ARN qui forment des compartiments distincts au sein des cellules. Ces compartiments ont des propriétés chimiques uniques par rapport au milieu aqueux environnant de la cellule. Les condensats jouent divers rôles dans les cellules, tels que la concentration des protéines impliquées dans les processus cellulaires et la séquestration des molécules d'ARN pendant les périodes de stress cellulaire. Ils sont également associés à la formation d’agrégats protéiques anormaux observés dans les troubles neurodégénératifs.

Dans leur étude publiée dans Nature Chemical Biology, les chercheurs ont découvert que les condensats contiennent souvent des phospholipides en plus des protéines et de l'ARN. Ceci suggère que les condensats ont une fonction jusqu'alors méconnue en tant que centres de signalisation pour les phospholipides. Les chercheurs ont également découvert que la modification des niveaux de phospholipides peut manipuler le nombre et les propriétés des condensats.

Le Dr Samie Jaffrey, professeur Greenberg-Starr au département de pharmacologie de Weill Cornell Medicine et auteur principal de l'étude, a décrit cette découverte comme une « découverte majeure » révélant des sites importants de signalisation lipidique dans les cellules. Le Dr Jason Dumelie, professeur en pharmacologie et membre du laboratoire Jaffrey, a été le premier auteur de l'étude.

Cette recherche élargit notre compréhension des condensats cellulaires et de leur rôle dans la biologie cellulaire. Il met en évidence l’importance des phospholipides en tant que molécules de signalisation au sein de ces compartiments et leur pertinence potentielle pour les maladies neurodégénératives. D'autres études dans ce domaine pourraient conduire à de nouvelles connaissances et à des stratégies thérapeutiques potentielles pour ces conditions difficiles.