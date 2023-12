Des astronomes font une découverte révolutionnaire d’un disque d’accrétion extraterrestre

By

Les astronomes ont franchi une étape importante en détectant un disque composé de gaz et de poussière tourbillonnant autour d’une jeune étoile dans une galaxie autre que la nôtre. Dirigée par l'Université de Durham, une équipe internationale d'experts a fait cette découverte remarquable à environ 163,000 180 années-lumière de la Terre, au sein d'une galaxie voisine appelée le Grand Nuage de Magellan. Connue sous le nom de NXNUMX, cette région est connue pour sa formation active d'étoiles.

La découverte de la structure rotative, appelée disque d’accrétion, marque un moment révolutionnaire dans l’exploration scientifique. Les disques d'accrétion sont constitués de divers matériaux, notamment du gaz, de la poussière et des débris, qui gravitent lentement vers l'étoile en développement sous l'influence des forces gravitationnelles.

Les astronomes ont utilisé le réseau ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) au Chili pour détecter cet événement extraordinaire. En mesurant le mouvement du gaz dense entourant l'étoile, ils ont pu observer le disque d'accrétion, notant qu'il tourne à un rythme plus rapide plus près du centre que du bord extérieur. Cette disparité de vitesse constitue une preuve indéniable de l'existence du disque – une « arme fumante », comme le décrivent les experts.

On pense que l’étoile elle-même possède une masse considérable, estimée à environ 15 fois celle de notre Soleil. L'observation d'étoiles aussi massives au sein de notre propre Voie Lactée peut s'avérer difficile en raison de l'effet obscurcissant des matériaux poussiéreux environnants. Cependant, la composition unique du Grand Nuage de Magellan permet une vue imprenable sur la naissance des étoiles et, par conséquent, l'examen de la formation des disques d'accrétion.

Cette découverte revêt une importance immense car elle élargit notre compréhension de la formation des étoiles et des disques dans différents environnements galactiques. En étudiant ces processus dans une galaxie distincte de la nôtre, les astronomes obtiennent des informations précieuses sur les mécanismes à l’origine de la formation des étoiles. Le Dr Anna McLeod, l'auteur principal de la recherche, exprime son enthousiasme quant à l'opportunité d'étudier les subtilités de la formation des étoiles à grande échelle et dans un contexte galactique différent.

Cette découverte révolutionnaire témoigne de la connaissance toujours croissante de l'humanité sur l'univers et ouvre la voie à une exploration et une compréhension plus approfondies des merveilles cosmiques qui se trouvent au-delà de notre propre galaxie.

QFP

1. Qu'est-ce qu'un disque d'accrétion ?

Un disque d'accrétion est une structure composée de gaz, de poussière et d'autres débris qui se forment autour d'une étoile en développement et y tombent progressivement en raison des forces gravitationnelles.

2. Comment la découverte a-t-elle été faite ?

La détection du disque d'accrétion extragalactique a été rendue possible grâce à ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), situé au Chili. En mesurant le mouvement du gaz dense autour de l'étoile, les astronomes ont pu observer la rotation du disque et confirmer son existence.

3. Pourquoi cette découverte est-elle importante ?

La découverte d'un disque d'accrétion extragalactique élargit notre compréhension de la formation des étoiles dans différents environnements galactiques. Il fournit des informations précieuses sur les processus qui régissent la naissance des étoiles et aide les scientifiques à percer les mystères de l'univers.

4. Comment la détection de ce disque contribue-t-elle à notre connaissance de la formation des étoiles ?

L’étude de la formation des étoiles dans une galaxie extérieure à la nôtre permet aux scientifiques d’examiner comment elle se produit dans des environnements cosmiques variés. En comparant ces processus, les astronomes peuvent mieux comprendre les facteurs qui façonnent la naissance et le développement des étoiles.

5. Quelles sont les implications de cette découverte pour l’exploration future ?

Cette découverte révolutionnaire ouvre la voie à une exploration et une compréhension plus approfondies des phénomènes célestes au-delà de la Voie lactée. Cela motive les scientifiques à élargir leurs horizons et à ouvrir de nouvelles voies de recherche pour découvrir davantage de merveilles cosmiques.