Des astronomes découvrent le premier disque d'accrétion extragalactique

Une équipe d'astronomes internationaux, dirigée par des experts de l'Université de Durham, a fait une découverte passionnante dans une autre galaxie. Pour la première fois, ils ont détecté un disque de gaz et de poussière autour d’une jeune étoile en dehors de la Voie Lactée. Cette découverte révolutionnaire fournit une preuve directe du processus de formation des étoiles et des planètes dans un environnement galactique différent.

L'étoile et sa structure en disque rotatif ont été découvertes à environ 163,000 180 années-lumière de la Terre, dans une région appelée NXNUMX dans le Grand Nuage de Magellan. Le disque d'accrétion, formé de matériaux attirés vers l'étoile en croissance par les forces gravitationnelles, est un élément crucial dans la formation des étoiles et des planètes.

Grâce au Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma) au Chili, les chercheurs ont pu mesurer le mouvement du gaz dense autour de l'étoile pour détecter la présence du disque d'accrétion. Ils ont observé que le disque tourne plus vite plus près du centre que vers le bord extérieur, confirmant ainsi son existence. On estime que l’étoile a une masse environ 15 fois supérieure à celle du Soleil.

Dans la Voie Lactée, les étoiles massives comme celle-ci sont souvent difficiles à observer en raison de la poussière qui les obscurcit. Cependant, la matière du Grand Nuage de Magellan, où naissent les nouvelles étoiles, offre une vision claire de la formation des étoiles. En étudiant la formation des étoiles et des disques dans différents environnements galactiques, les astronomes peuvent mieux comprendre les processus impliqués.

Le Dr Anna McLeod, auteur principal de l'étude du Centre d'astronomie extragalactique de l'Université de Durham, a exprimé son enthousiasme face aux résultats. Elle a souligné l’importance de pouvoir étudier la formation des étoiles à des distances aussi incroyables et dans une galaxie différente, car cela élargit notre connaissance de l’univers.

Dans l’ensemble, cette découverte ouvre la porte à de nouvelles recherches et à une meilleure compréhension de la formation d’étoiles dans des environnements extragalactiques, fournissant ainsi des informations précieuses sur la formation de notre propre Voie lactée et d’autres galaxies.

QFP

Qu'est-ce qu'un disque d'accrétion ?

Un disque d'accrétion est une structure formée par l'accumulation progressive de matériaux tels que des gaz, de la poussière et d'autres débris attirés vers une étoile ou une planète en croissance par les forces gravitationnelles.

Qu'est-ce que le Grand Nuage de Magellan ?

Le Grand Nuage de Magellan est une galaxie voisine de la Voie Lactée. Elle est située à environ 163,000 XNUMX années-lumière de la Terre et est connue pour ses régions actives de formation d’étoiles.

Comment le disque d’accrétion a-t-il été détecté ?

Les astronomes ont utilisé le grand réseau millimétrique/submillimétrique d'Atacama (Alma) au Chili pour mesurer le mouvement du gaz dense autour de l'étoile. Ils ont observé que le disque tourne plus vite plus près du centre que vers le bord extérieur, confirmant la présence du disque d'accrétion.