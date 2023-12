Percer le mystère : un effet Hall surprenant qui remet en question le théorème réciproque d'Onsager

By

Dans une étude révolutionnaire, des chercheurs de l'Université de Tsukuba et du NIMS ont fait une découverte intrigante qui remet en question le théorème réciproque d'Onsager de longue date. L’équipe a observé un nouveau type d’effet Hall dans lequel la direction de déviation du courant varie en fonction de la direction du flux. Selon le théorème, un tel phénomène ne devrait pas être possible, mais les chercheurs ont trouvé un moyen de l'expliquer en proposant un agencement magnétique non conventionnel.

L'effet Hall, également connu sous le nom d'effet Hall anormal, se produit lorsqu'un courant électrique traverse un conducteur ou un aimant en présence d'un champ magnétique, entraînant une tension perpendiculaire aux directions du champ électrique et magnétique. Le théorème réciproque d'Onsager stipule que la direction de déviation des électrons reste constante, quelle que soit la direction du courant dans le plan perpendiculaire au champ magnétique.

Dans leur étude, les chercheurs ont observé pour la première fois un effet Hall anormal anisotrope dans un film mince d’oxyde de spinelle NiCo2O4 présentant une anisotropie magnétique conique. Cet effet dépendait de la direction du courant. En considérant la symétrie de l’effet observé, l’équipe a suggéré l’implication d’une structure magnétique connue sous le nom de quadripôle toroïdal magnétique groupé.

Pour expliquer cet effet Hall anormal sans contredire le théorème réciproque d'Onsager, les chercheurs ont proposé un modèle physique. Ce modèle a réussi à expliquer l'existence simultanée du quadripôle toroïdal magnétique et du ferromagnétisme dû à l'anisotropie magnétique conique.

Cette découverte ouvre un nouveau domaine de possibilités en science des matériaux et en physique fondamentale. Cela remet en question notre compréhension des phénomènes magnétiques et soulève des questions sur les limites des théorèmes établis. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir les mécanismes sous-jacents à l’origine de cet effet Hall surprenant. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la prestigieuse revue Nature Communications.

Alors que les scientifiques continuent d’étudier ce phénomène, il devient clair que nos connaissances sur l’effet Hall sont loin d’être complètes. Cette recherche élargit non seulement notre compréhension des phénomènes de magnétotransport, mais souligne également l’importance de remettre en question les théories établies pour découvrir de nouvelles frontières scientifiques.