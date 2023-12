Un algorithme identifie les emplacements génomiques de la polyadénylation

Les scientifiques de Northwestern Medicine ont développé un algorithme innovant capable d'identifier les emplacements précis du génome où se produit la polyadénylation, un processus génétique crucial. La polyadénylation implique l'ajout de nucléotides à l'ARN, leur stabilisation et leur préparation à la traduction protéique. Ce processus joue également un rôle dans la détermination du moment où la transcription de l’ARN doit s’arrêter, empêchant ainsi une expression génétique incorrecte. Le développement de l'algorithme a le potentiel de faire progresser la recherche sur les maladies et les troubles causés par des erreurs dans la transcription de l'ADN.

Auparavant, on savait peu de choses sur les sites spécifiques de polyadénylation sur le génome et les facteurs qui les influencent. Cependant, les modèles d’apprentissage profond créés par les chercheurs ont mis en lumière ces détails cruciaux. À l’aide de l’algorithme, les enquêteurs ont découvert que les sites de polyadénylation sont influencés par divers signaux situés à proximité. De plus, ils ont pu identifier les sites de polyadénylation les plus efficaces et les plus précis du génome humain.

Les modèles développés dans l'étude prédisent non seulement les sites de polyadénylation, mais fournissent également des informations sur la manière dont ces sites sont régulés et sur les facteurs qui contribuent à la sélection des sites de clivage. Comprendre ces processus peut potentiellement conduire à des interventions thérapeutiques pour corriger les erreurs de polyadénylation associées aux maladies.

À l’avenir, les chercheurs prévoient d’étendre leur algorithme pour analyser les sites de polyadénylation chez d’autres espèces telles que le poisson zèbre, les mouches des fruits et les levures. En comparant les sites de polyadénylation de différents organismes, ils espèrent mieux comprendre les aspects évolutifs de ces signaux génétiques et leur contribution potentielle à diverses maladies.

Cette recherche révolutionnaire, publiée dans Nature Communications, a été soutenue par des subventions des National Institutes of Health, du fonds Lynn Sage Scholar et du programme de formation prédoctorale en découverte basée sur les données biomédicales. Les résultats de cette étude ouvrent la voie à de nouvelles avancées dans la recherche génomique et au développement potentiel de thérapies ciblées pour les troubles génétiques.