Une nouvelle étude révèle que des éruptions volcaniques peuvent survenir après une dormance de plusieurs dizaines de milliers d'années

Résumé : Selon une étude récente, des volcans endormis depuis des dizaines de milliers d'années peuvent soudainement redevenir actifs, posant ainsi une nouvelle menace pour les zones environnantes. Des chercheurs de l'Université ELTE Eötvös Loránd et du groupe de recherche en volcanologie HUN-REN-ELTE, aux côtés de collègues européens, ont mené l'étude en se concentrant sur Ciomadul, le plus jeune volcan de la région des Carpates-Pannoniennes de Roumanie. En étudiant les minéraux formant les roches, les scientifiques ont pu identifier les signes précédant les éruptions soudaines et mieux comprendre l'évaluation des risques volcaniques.

Titre : Les volcans peuvent se réveiller après un profond sommeil, révèle une nouvelle étude

Les scientifiques ont découvert que même après être restés en sommeil pendant des milliers d’années, les volcans peuvent se réveiller et constituer une menace importante pour les zones environnantes. Brisant les connaissances conventionnelles, une étude récente a étudié le plus jeune volcan, Ciomadul, mettant en lumière les facteurs conduisant à des éruptions explosives. Les recherches, menées par des scientifiques hongrois en collaboration avec des collègues européens, visaient à dévoiler les signes précédant ces soudaines éruptions volcaniques.

L'énigmatique Ciomadul, qui a connu de nombreuses phases de dormance s'étendant sur plusieurs époques, a récemment affiché des réactivations. "Ils ont été formés par des éruptions explosives plus dangereuses que l'épisode actif précédent", a expliqué Barbara Cserép, doctorante à l'ELTE. "Il est donc important de savoir quelle était la raison de ce changement de style d'éruption."

Les scientifiques se sont plongés dans l’étude des minéraux formant des roches pour comprendre la cause de ces éruptions et les facteurs sous-jacents qui dictent leur style. L'amphibole, un minéral important qui offre un aperçu des conditions du magma, a été examinée de près. Les variations dans sa composition ont fourni des indices cruciaux sur l’afflux de magmas de recharge à plus haute température, influençant finalement l’explosivité des éruptions.

Les éruptions du Ciomadul ont été à la fois imprévisibles et violentes, soulignant la nécessité d'une compréhension plus approfondie des risques volcaniques et d'une meilleure prévision des éruptions. Bien que la recherche n’indique pas un réveil immédiat de Ciomadul, elle souligne le potentiel d’une réactivation rapide lorsque du magma chaud et hydraté s’accumule. En menant des études quantitatives de pétrologie volcanique, les scientifiques peuvent améliorer l’évaluation des risques volcaniques et mieux prévoir les éruptions, même dans les volcans endormis depuis longtemps.

Les recherches sans précédent menées sur Ciomadul ont attiré une attention internationale considérable, marquant une avancée significative dans l’étude et l’évaluation des volcans endormis depuis longtemps. L'étude, publiée dans Contributions to Mineralogy and Petrology, offre des informations précieuses sur la phase dormante des volcans et le potentiel d'éruptions inattendues.