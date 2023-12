Le climat de la Terre : un aperçu du passé et un avertissement pour l'avenir

Une nouvelle étude publiée dans la revue Science permet de mieux comprendre l'histoire du climat de la Terre et met en lumière les changements sans précédent qui se produisent aujourd'hui. Menée par un consortium de 80 chercheurs répartis dans 16 pays, l'étude révèle que la dernière fois que les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ont atteint les niveaux actuels induits par l'homme, c'était il y a environ 14 millions d'années.

Plutôt que de collecter de nouvelles données, les chercheurs ont analysé les signatures biologiques et géochimiques des 66 derniers millions d’années pour reconstruire l’enregistrement historique du CO2 avec une précision remarquable. Ils ont découvert que l’air contenait 420 parties par million (ppm) de dioxyde de carbone il y a 14 à 16 millions d’années, bien plus loin dans le temps que ne le suggéraient les analyses précédentes.

Les implications de ces résultats sont significatives. Les activités humaines ont déjà augmenté le dioxyde de carbone atmosphérique d’environ 50 pour cent par rapport aux niveaux préindustriels, entraînant une augmentation des températures mondiales. Si les émissions de CO2 continuent d'augmenter, les projections indiquent que nous pourrions atteindre entre 600 et 800 ppm d'ici 2100. Ces niveaux ont été observés pour la dernière fois il y a 30 à 40 millions d'années, à l'époque de l'Éocène, une époque où l'Antarctique était libre de glace et où la Terre n'était plus couverte de glace. le climat et les écosystèmes étaient radicalement différents.

L’étude offre un aperçu des conséquences à long terme de l’augmentation des niveaux de CO2. Selon les prévisions, un doublement des émissions de CO2 entraînerait un réchauffement de la planète de 5 à 8 degrés Celsius, mais sur une période de centaines de milliers d'années. Cette augmentation de température aurait des effets en cascade sur les systèmes terrestres, comme la fonte des calottes polaires, ce qui amplifierait encore le réchauffement climatique.

L'auteur principal Baerbel Hoenisch souligne la pertinence de ces résultats pour les décideurs politiques. Le registre du carbone révèle qu'une libération rapide de CO2 s'est produite il y a 56 millions d'années, provoquant d'importants changements écologiques qui ont persisté pendant environ 150,000 XNUMX ans. À moins que des mesures efficaces ne soient prises rapidement pour séquestrer le dioxyde de carbone et réduire les émissions, l’étude souligne que nous allons devoir subir à long terme de graves conséquences climatiques.

Cette étude approfondie nous rappelle brutalement que les activités humaines provoquent des changements sans précédent dans le climat de la Terre. Le consensus de la communauté scientifique sur cette question se reflète désormais largement dans cette recherche, qui souligne la nécessité urgente d'agir immédiatement pour atténuer l'impact des émissions de gaz à effet de serre pour le bien de l'avenir de notre planète.

